Фейкова освіта: австралієць вкрав у студентів 1 мільйон доларів і сховав гроші у казино

Австралієць отримав від студентів з освітнього сервісу понад 1 мільйон доларів. Він вкрав ці гроші та заховав їх у казино.

36-річний Андре Хіменеса Барбос мав отримати 25 років позбавлення волі. Проте його засудили лише до шести років ув'язнення з правом умовно-дострокового звільнення після відбуття одного року.

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Австралійські правоохоронці з'ясували, що Барбоса мав власну освітню агенцію Max Study, яка нібито незаконним чином допомагала іноземним студентам знаходити курси та подавати заявки на отримання візи.

Шахрай вів бізнес через програми для обміну миттєвими повідомленнями, які були зареєстровані на інші імена, а повідомлення в них видалялися через хвилину після їх відправлення.

Барбоса розповів слідчим, як і куди він переказував гроші, а також підтвердив, що знав про нелегальне походження коштів.



Андре Хіменес Барбос / Фото Brisbane Times

Шахрай перевів понад 914 тисяч доларів на акаунти казино The Star Casino та Treasury Casino в Австралії. Він також 14 разів їздив до Нової Зеландії, де вніс 90 тисяч доларів у казино SkyCity в Окленді, а потім перевів понад 720 тисяч доларів назад на свої австралійські рахунки.

Спочатку чоловік пропонував послуги студентам для оплати курсу або відправлення грошей до Бразилії. До нього зверталися невідомі особи, які хотіли переказати значні суми до 100 тисяч доларів на рахунки у Бразилії,

– йдеться в постанові суду.

Відомо, що у підсудного залишилися двоє маленьких дітей від громадянки Чехії. Після його арешту вона забрала дітей до Чехії, куди Барбоса планував переїхати після звільнення.

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