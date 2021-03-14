Майже у кожному класі є учні, яких легко можна назвати бунтівниками. І найдивовижніше те, що згодом вони можуть стати відомими особистостями, як от Альберт Ейнштейн, Агата Крісті чи Пабло Пікассо.

Здивуйте учнів цікавими історіями про життя відомих людей, які мали деякі проблеми з навчання у школі. Адже це доводить, що навіть діти з не ідеальною поведінкою можуть досягти висот.

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До того ж, це може стати чудовою мотивацією перед виконанням складного завдання.

Історії відомих людей, в яких колись ніхто не вірив

Чарльз Дарвін – хлопчик без здібностей

Чарльза Дарвіна ми знаємо завдяки теорії еволюції та інші науковим працям, які досі викликають бурхливі суперечки. Хоча вже минуло майже три століття.

Цікаво, що дитинство науковця було сповнене постійних зауважень та докорів. Адже Чарльз не робив успіхів у навчанні. Зокрема, йому важко давалися мови і література. Тож, гімназію Чарльз Дарвін закінчив з далеко не блискучими результатами.



Чарльз Дарвін у дитинстві / Фото 24 SMI

Але він в юному віці колекціонував метеликів та мінерали. Це захоплення і стало причиною його низької успішності. Але прохання батька та вчителів не змусили Чарльза взятися за розум.

Пізніше у юного Дарвіна з'явилося ще одне захоплення – хімія, за що Дарвіну навіть зробив догану начальник гімназії.

Олімпія де Гуж – революціонерка поза шлюбом

Історія дитинства французької революціонерки доволі цікава. Адже свою енергію Олімпія де Гуж спрямувала на громадський активізм, і це стало сміливим рішенням, адже ще тоді у 18 столітті про гендерну рівність не було й мови.

І якщо зараз її ідеї підтримує весь світ, в той час вони здавалися фантастикою: відмова від работоргівлі, право бути парламентаркою та називатися громадянкою тощо.



Картина з Олівією де Гуж / Фото domashnyochag

Зазначимо, що її загострене відчуття соціальної несправедливості часто пов’язують із непростим дитинством. Адже вона була народжена поза шлюбом, а у 16 років Олімпію віддали заміж за набагато старшого за неї чоловіка.

Альберт Ейнштейн – "дурний та лінивий"

Запитайте у школярів: чи знають вони, у якому віці сказали свої перші слова? Імовірно, це сталося ще до двох років.



Альберт Ейнштейн / Фото creativitypost

Але цікаво, що Альберт Ейнштейн почав говорити лише у три роки. Великий фізик узагалі дуже відрізнявся від однолітків: погано запам’ятував інформацію та міг годинами думати над запитанням учителя.

Тож, однолітки вважали його дурним, лінивим та відлюдькуватим.

Агата Крісті – письменниця, яка не вміла грамотно писати

Всі знають Агату Крісті за її неймовірними детективами. Але вона не одразу стала авторкою бестселерів.



Агата Крісті / Фото shkolazhizni

Навіть більше – маленьку Агату забрали зі школи через булінг із боку однолітків. А все через те, що дівчинка не вміла грамотно писати. Тож, батьки перевели доньку на домашнє навчання, але таки помітили в її дивакуватості особливість.

Ще цікаві факти: маленька Агата Крісті не любила іграшки, а ночами часто бачила жахи.

Пабло Пікассо – хлопчик із дислексією, який не корився правилам

Майбутній художник Пабло Пікассо у школі був імпульсивний, надмірно активним та мав серйозні проблеми з читанням.

І якщо нині його картини є справжнім символом художньої культури ХХ століття, то колись вони були просто способом відволікти батьків від проблем у школі.



Пабло Пікассо / Фото iguana

У шкільні роки Пікассо не корився правилам, не міг всидіти за партою, боявся лишатися на самоті та навіть мав дислексію. Але це не завадило йому стати одним із найвідоміших художників світу.