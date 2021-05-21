Евакуйований з Криму університет три роки не може об’єднатися з іншим вишем через ніби-то борг

Таврійський національний університет імені В. Вернадського евакуювали з Криму на підконтрольну Україні територію. Але виш вже три роки не може об'єднатися з Донецькою державною музичною академією імені С. Прокоф’єва.

Завершити процедуру університету не вдається через ніби-то борг перед податковою в тимчасово окупованому Донецьку.

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Член Громадської ради при МОН Олександр Кульга запевнив, що об'єднання вишів блокують.

Так, в податковій окупованого Донецька кажуть, що в музичної академії є борг. Саме туди й пропонують звернутися вишу-переселенцю. Тобто виш має залагодити всі питання з "ДНР".

Вважаємо за доцільне звернутися безпосередньо до ГУ ДПС у Донецькій області (місто Донецьк, Ворошиловський район) для вирішення питання щодо сплати заборгованості,

– йдеться у листі.



Водночас Головне управління ДПС Донецької області, яке знаходиться на підконтрольній території засвідчило, що жодних боргів за вишем-переселенцем немає.

До слова, міністр освіти Сергій Шкарлет розповів, що до початку збройного конфлікту в Донецькій та Луганській областях навчалися понад 124 тисячі студентів. Проте їм довелося перевестися.

Через війну на Донбасі в Донецькій області пошкодили щонайменше 93 заклади освіти, у Луганській області – 26 закладів.