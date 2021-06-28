Гроші – це наркотик, – Ештон Катчер про виплату боргів та легковажне ставлення до фінансів

Зірка фільмів "Молодята", "Гуртом дешевше" та "Де моя тачка, чувак?", ведучий та продюсер Ештон Катчер згадує, як у молоді роки зовсім не вмів управляти власними грошима. Вступивши до коледжу, актор накопичив безліч боргів, які згодом дуже довго віддавав.

За словами зірки, він навіть не думав про те, чи зможе повернути всі позичені кошти. Якби не успішна голівудська кар'єра та зміна фінансової поведінки, вважає Катчер, він би й досі переживав тяжку грошову кризу.

До теми Споживче кредитування: що потрібно знати позичальнику

Чому так склалось

Як і більшість людей, розповідає актор, його ніколи не вчили базовим поняттям фінансової грамотності, зокрема витратам, заощадженням та управлінню грошима.

До слова, в одних лише США загальний споживчий борг складає 14,9 трильйона доларів, а кожне американське домогосподарство заборгувало в середньому 5 315 доларів кредитних коштів.

Люди ніколи не вивчали основ фінансового менеджменту у жодній інституції, й вони губляться та засмучуються, коли стикаються з реальними проблемами. Поводженню з грошима не вчать ні вдома, ні у школах, ні у вишах,

– констатує Катчер.

Діяльність зірки

Зараз Ештон Катчер намагається частково виправити глобальну проблему, ставши головним продюсером другого сезону хітового шоу Going From Broke (Виходячи з банкрутства).

У передачі представлені драматичні фінансові ситуації, і ведучий Ден Розенсвейг, генеральний директор фінтех-компанії Chegg, допомагає в одиночних кейсах молодим людям, які багато заборгували, виходити із критичних грошових становищ.

Ден Розенсвейг, ведучий хітового шоу, продюсованого Ештоном Катчером / Фото Entrepreneur

Якщо нам вдасться змусити людей зрозуміти, оцінити та поважати особисті фінанси, то це посприяє неабиякому розвитку країни,

– вважає Розенсвейг.

Один із героїв шоу взяв кредит на 1 900 доларів, і не віддавав його протягом 20 років. За цей час сума боргу збільшилась до 20 000 доларів, і чоловік не знав, як виплатити таку велику суму.

Катчер та Розенсвейг допомогли герою вибратись із боргової ями, і зараз чоловік відкрив власний рахунок для заощаджень та навіть почав інвестувати.

Щоб не опинитись у складних грошових ситуаціях,за допомогою матеріалів, знайдених в інтернеті. Роздрукувати їх допоможуть принтери, які є простими у використанні та обслуговуванні. Собівартість друку однієї сторінки А4, за умов використання оригінальних чорнил, складаєз урахуванням паперу.

Шоу Going From Broke: дивіться трейлер