За словами зірки, він навіть не думав про те, чи зможе повернути всі позичені кошти. Якби не успішна голівудська кар'єра та зміна фінансової поведінки, вважає Катчер, він би й досі переживав тяжку грошову кризу.

До теми Споживче кредитування: що потрібно знати позичальнику

Чому так склалось

Як і більшість людей, розповідає актор, його ніколи не вчили базовим поняттям фінансової грамотності, зокрема витратам, заощадженням та управлінню грошима.

До слова, в одних лише США загальний споживчий борг складає 14,9 трильйона доларів, а кожне американське домогосподарство заборгувало в середньому 5 315 доларів кредитних коштів.

Люди ніколи не вивчали основ фінансового менеджменту у жодній інституції, й вони губляться та засмучуються, коли стикаються з реальними проблемами. Поводженню з грошима не вчать ні вдома, ні у школах, ні у вишах,

– констатує Катчер.

Діяльність зірки

Зараз Ештон Катчер намагається частково виправити глобальну проблему, ставши головним продюсером другого сезону хітового шоу Going From Broke (Виходячи з банкрутства).

У передачі представлені драматичні фінансові ситуації, і ведучий Ден Розенсвейг, генеральний директор фінтех-компанії Chegg, допомагає в одиночних кейсах молодим людям, які багато заборгували, виходити із критичних грошових становищ.

Ден Розенсвейг, ведучий хітового шоу, продюсованого Ештоном Катчером / Фото Entrepreneur

Якщо нам вдасться змусити людей зрозуміти, оцінити та поважати особисті фінанси, то це посприяє неабиякому розвитку країни,

– вважає Розенсвейг.

Один із героїв шоу взяв кредит на 1 900 доларів, і не віддавав його протягом 20 років. За цей час сума боргу збільшилась до 20 000 доларів, і чоловік не знав, як виплатити таку велику суму.

Катчер та Розенсвейг допомогли герою вибратись із боргової ями, і зараз чоловік відкрив власний рахунок для заощаджень та навіть почав інвестувати.

Порада! Щоб не опинитись у складних грошових ситуаціях, підвищуйте власний рівень фінансової грамотності за допомогою матеріалів, знайдених в інтернеті. Роздрукувати їх допоможуть принтери Canon серії MegaTank, які є простими у використанні та обслуговуванні. Собівартість друку однієї сторінки А4, за умов використання оригінальних чорнил, складає усього 46 копійок з урахуванням паперу.

Шоу Going From Broke: дивіться трейлер