36 українських вишів отримають фінансування за Програмою Європейського Союзу Erasmus+. Так, 10 проєктів перемогли у конкурсі та отримають понад 9 мільйонів євро для розбудови потенціалу у сфері вищої освіти.

Про це повідомила пресслужба Міністерства освіти і науки.

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Голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас запевнив, що Європейський Союз підтримує велику кількість проєктів Erasmus+ для просування освітніх реформ, підвищення працевлаштування фахівців та розвитку інновацій. Мета Програми Erasmus+ – об’єднати людей з усього світу.

Ці 10 проєктів, на які виділили гроші, спрямовані на модернізацію освітніх програм із соціальних наук та інженерії, охорони здоров’я і навколишнього середовища. А також модернізацію закладів вищої освіти та зміцнення зв’язків системи освіти з економічним і соціальним середовищем.

У реалізації проєктів братимуть участь 36 закладів вищої освіти, одна науково-дослідна установа, одне приватне та 2 державних підприємства, а також громадські організації та МОН тощо. До проєктних команд долучаться 59 партнерів із 22 країн світу.



Розвиток потенціалу вищої освіти / Фото МОН

Цікаво, що ще три українські університети виступають грантоотримувачами й координаторами проєктів. Це – Львівський національний університет імені Івана Франка, Національний університет "Львівська політехніка" та Національний університет "Запорізька політехніка".

Коли почнуть розвивати проєкти? Частина проєктів розпочне свою діяльність вже із листопада 2020 року, інші лише з січня 2021 року.