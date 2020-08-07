Нове дослідження у США показало, що понад 90% вчителів початкової школи відчувають високий рівень стресу. Проте вигорання можна уникнути. Самі школи можуть пом’якшити шкідливий вплив стресу необхідною підтримкою для вчителя.

Вчені з Університету Міссурі опитали вчителів початкової школи щодо напруження та стресу на роботі. Так, педагоги розповіли про свої рівні вигорання та цинізму, а також почуття досконалості і самоефективності, передає видання Педагогічна преса.

ЦІкаво Рекомендації МОЗ про організацію навчання в школі: чи допоможе це уникнути поширення COVID-19

Згодом дослідники зібрали дані про учнів та їхню поведінку, аби зрозуміти чи можуть вони постраждати від стресу, який відчувають їхні вчителі.

Дослідники визначили лише 7% вчителів мають низький рівень стресу і вигорання. Решта викладачі – відчувають високий рівень стресу. Ось результати дослідження серед них:

60% учасників мають високий рівень стресу або низький рівень подолання вигорання";

30% – мають "помірний стрес та вигорання";

3% – "низький опір стресу / високе вигорання".

А вигорання виникло через високий стрес в поєднанні відсутністю підтримки.

Також вчені виявили, що "високий рівень стресу, про який повідомляють майже всі вчителі в цьому дослідженні, підтверджує попередні дані, які свідчать про те, що вчителювання є стресовою професією".

Чому вчителі отримують стрес на роботі? Все зумовлено тим, що вимоги роботи можуть привести до емоційного виснаження. Адже не всі учні приходять до школи, щоб вчитися, а є й такі, що відволікають та можуть швидко виснажити вчителя.

Але більшість вчителів в дослідженні заявили, що школи можуть відігравати важливу роль, допомагаючи їм справлятися зі стресом. Так, 60% учасників опитування сказали, що відчували стрес, але змогли уникнути вигоряння при належній підтримці зі сторони школи.

Тож, школи можуть знизити ризик вигоряння і проблему звільнення вчителів (відомо, що 16 % вчителів в США змінюють школу або щороку залишають професію).

Як школи можуть допомогти знизити рівень стресу вчителя:

організувати додаткові послуги: семінари з управління стресом або навчання релаксації;

розвивати позитивну шкільну культуру, яка може допомогти запобігти багатьом джерелам стресу.

Зазначимо, що вчителі часто беруть на себе тягар успіху студента. Тому виховне середовище в школі, засноване на позитивних стосунках між учнями та викладачами, може підвищити авторитет вчителів.