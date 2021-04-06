В електронні версії підручників з історії повернули Крим на карту України

Нещодавно в підручниках з історії помітили карту України без Криму. Це обурило українців, тому електронні версії книжок відредагували. Тож, у е-підручники повернули Крим на карту України.

Оновлені варіанти електронних підручників доступні на сайті Інституту модернізації змісту освіти.

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На сайті експерти помітили, що в електронній версії підручників з історії України для учнів 9 та 10 класів відредагували та повернули український півострів.



Карта України з Кримом / Фото з електронних версій підручників після редагування

Що відомо про цей скандал

Раніше помилки у підручниках виявили історики Валерій Рижков та Віталій Скальський. Ці підручниках авторства Олексія Струкевича друкувало видавництво “Грамота”.

За їх словами, у шкільних підручниках з історії помітили спотворену карту України. Вона була без окупованого півострова Крим.



Карта України без Криму / Скриншот з підручника

У 2014 році Росія незаконно окупувала Крим. Верховна Рада офіційною датою початку окупації Криму військами Росії встановила 20 лютого 2014 року. 26 лютого 2021 року Україна відзначила день Кримського спротиву російській окупації.