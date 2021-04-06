В електронні версії підручників з історії повернули Крим на карту України
Нещодавно в підручниках з історії помітили карту України без Криму. Це обурило українців, тому електронні версії книжок відредагували. Тож, у е-підручники повернули Крим на карту України.
Джерело:"Нова українська школа"
Оновлені варіанти електронних підручників доступні на сайті Інституту модернізації змісту освіти.
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На сайті експерти помітили, що в електронній версії підручників з історії України для учнів 9 та 10 класів відредагували та повернули український півострів.
Карта України з Кримом / Фото з електронних версій підручників після редагування
Що відомо про цей скандал
Раніше помилки у підручниках виявили історики Валерій Рижков та Віталій Скальський. Ці підручниках авторства Олексія Струкевича друкувало видавництво “Грамота”.
За їх словами, у шкільних підручниках з історії помітили спотворену карту України. Вона була без окупованого півострова Крим.
Карта України без Криму / Скриншот з підручника
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