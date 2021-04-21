Запуск електронної платформи для вступу іноземних студентів: які функції вона матиме

Уряд погодив ініціативу щодо популяризації можливостей здобуття вищої освіти в Україні для іноземних студентів до 2025 року. Зокрема, створили електронну платформу, яка допоможе іноземцям у вступі.

Для створення простого механізму набору іноземців в українські виші та видачі їм електронних запрошень, в Україні розробили е-платформу.

До теми Коледжі та профтехи почали підключатися до електронних щоденників та журналів

Які функції має е-платформа

Там будуть обов'язково зареєстровані всі виші, які приймають іноземців на навчання; Кожен учасник процесу чи виш отримає доступ до інформації про абітурієнта-іноземця; Іноземці зможуть створити власний електронний кабінет. Це дозволить йому:

подати в онлайн-форматі документи до конкретного вишу,

отримати електронне запрошення на навчання від цього вишу;

Абітурієнт зможе отримати інформацію про стан розгляду чи прийняте рішення всіх структур, для його переїзд через кордон (зокрема, МЗС, МВС, СБУ та Держприкордонслужба); Іноземець буде прив'язаний до е-платформи, щоб уникнути маніпуляцій (нелегальної міграції чи роботи); Також буде архів вступу та інформації про кожного студента-іноземця.



Для чого потрібна ця е-платформа? Єдина міжвідомча електронна платформа у сфері набору іноземних студентів забезпечить:

прозорість інформації на всіх етапах;

студенто-орієнтований сервіс;

зручність для усіх суб’єктів платформи;

чесність та звітність усіх суб’єктів платформи;

мінімізація ризиків нелегальної міграції.