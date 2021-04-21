Запуск електронної платформи для вступу іноземних студентів: які функції вона матиме

21 квітня 2021 , 15:08
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Джерело:

телеграм Олексія Гончаренка

Уряд погодив ініціативу щодо популяризації можливостей здобуття вищої освіти в Україні для іноземних студентів до 2025 року. Зокрема, створили електронну платформу, яка допоможе іноземцям у вступі.

Для створення простого механізму набору іноземців в українські виші та видачі їм електронних запрошень, в Україні розробили е-платформу.

До теми Коледжі та профтехи почали підключатися до електронних щоденників та журналів

Які функції має е-платформа

  1. Там будуть обов'язково зареєстровані всі виші, які приймають іноземців на навчання;
  2. Кожен учасник процесу чи виш отримає доступ до інформації про абітурієнта-іноземця;
  3. Іноземці зможуть створити власний електронний кабінет. Це дозволить йому:
  • подати в онлайн-форматі документи до конкретного вишу,
  • отримати електронне запрошення на навчання від цього вишу;
  1. Абітурієнт зможе отримати інформацію про стан розгляду чи прийняте рішення всіх структур, для його переїзд через кордон (зокрема, МЗС, МВС, СБУ та Держприкордонслужба);
  2. Іноземець буде прив'язаний до е-платформи, щоб уникнути маніпуляцій (нелегальної міграції чи роботи);
  3. Також буде архів вступу та інформації про кожного студента-іноземця.


Для чого потрібна ця е-платформа? Єдина міжвідомча електронна платформа у сфері набору іноземних студентів забезпечить:

  • прозорість інформації на всіх етапах;
  • студенто-орієнтований сервіс;
  • зручність для усіх суб’єктів платформи;
  • чесність та звітність усіх суб’єктів платформи;
  • мінімізація ризиків нелегальної міграції.
До слова,  уряд ухвалив постанову про те, що іноземні виші зможуть відкривати структурні підрозділи в Україні. Які документи має подати іноземний виш для отримання такого дозволу від МОН – читайте у матеріалі.
Автор: Марія Бондар