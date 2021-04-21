Для створення простого механізму набору іноземців в українські виші та видачі їм електронних запрошень, в Україні розробили е-платформу.
До теми Коледжі та профтехи почали підключатися до електронних щоденників та журналів
Які функції має е-платформа
- Там будуть обов'язково зареєстровані всі виші, які приймають іноземців на навчання;
- Кожен учасник процесу чи виш отримає доступ до інформації про абітурієнта-іноземця;
- Іноземці зможуть створити власний електронний кабінет. Це дозволить йому:
- подати в онлайн-форматі документи до конкретного вишу,
- отримати електронне запрошення на навчання від цього вишу;
- Абітурієнт зможе отримати інформацію про стан розгляду чи прийняте рішення всіх структур, для його переїзд через кордон (зокрема, МЗС, МВС, СБУ та Держприкордонслужба);
- Іноземець буде прив'язаний до е-платформи, щоб уникнути маніпуляцій (нелегальної міграції чи роботи);
- Також буде архів вступу та інформації про кожного студента-іноземця.
Для чого потрібна ця е-платформа? Єдина міжвідомча електронна платформа у сфері набору іноземних студентів забезпечить:
- прозорість інформації на всіх етапах;
- студенто-орієнтований сервіс;
- зручність для усіх суб’єктів платформи;
- чесність та звітність усіх суб’єктів платформи;
- мінімізація ризиків нелегальної міграції.
До слова, уряд ухвалив постанову про те, що іноземні виші зможуть відкривати структурні підрозділи в Україні. Які документи має подати іноземний виш для отримання такого дозволу від МОН – читайте у матеріалі.