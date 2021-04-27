Слідом за Кивою: ексрегіонал Гнатенко теж захищатиме дисертацію

Колишній регіонал та чинний нардеп від ОПЗЖ Валерій Гнатенко надихнувся досвідом свого однопартійця Іллі Киви та також вирішив здобути докторський ступінь.

Як зазначили в Інституті підготовки кадрів Держслужби зайнятості 12 травня він захищатиме дисертацію.

Важливо Формально претензій немає, – у МОН прокоментували захист дисертації Іллі Киви

Відомо, що темою дисертації ексрегіонала буде "Державне управління економічною безпекою в системі цифровізації національної безпеки".

Цікаво, що Гнатенко захищатиме роботу у тої ж вченої ради, яка 26 квітня одноголосно підтримала кандидатську дисертацію нардепа Іллі Киви.

Що відомо про Валерія Гнатенка? Він вступив до "Партії регіонів" у 2006 році. Він був одним з тих людей, який закликав Росію ввести на територію Донецька війська. Згодом Гнатенко заявив, що допомагати бойовикам "ДНР" його змусили під дулами автоматів.

Ілля Кива захистив дисертацію: як це було

Скандальний нардеп Ілля Кива захистив кандидатську дисертацію 26 квітня. Під час захисту дисертації до зали спочатку пускали не всіх журналістів. Пропустили лише журналістів медведчуківських телеканалів.

Також під час захисту стався курйоз – Кива не зміг відповісти на питання члена комісії та заявив, що відповідь він надасть у наступній роботі.

Варто додати, що вхід до аудиторії також блокували троє чоловіків – Кива зазначив, що це студенти чи аспіранти. Ці ж чоловіки супроводжували Киву у вбиральню та оберігали від журналістів.

Рішення вченої ради не є остаточним. Відповідно до закону, Міністерство освіти затверджує рішення спеціалізованих вчених рад про присудження наукових ступенів і видає дипломи доктора та кандидата наук.