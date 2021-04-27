Слідом за Кивою: ексрегіонал Гнатенко теж захищатиме дисертацію

27 квітня 2021 , 16:09
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Джерело:

Інститут підготовки кадрів Держслужби зайнятості

Колишній регіонал та чинний нардеп від ОПЗЖ Валерій Гнатенко надихнувся досвідом свого однопартійця Іллі Киви та також вирішив здобути докторський ступінь.

Як зазначили в Інституті підготовки кадрів Держслужби зайнятості 12 травня він захищатиме дисертацію.

Важливо Формально претензій немає, – у МОН прокоментували захист дисертації Іллі Киви

Відомо, що темою дисертації ексрегіонала буде "Державне управління економічною безпекою в системі цифровізації національної безпеки".

Цікаво, що Гнатенко захищатиме роботу у тої ж вченої ради, яка 26 квітня одноголосно підтримала кандидатську дисертацію нардепа Іллі Киви.

Що відомо про Валерія Гнатенка?

Він вступив до "Партії регіонів" у 2006 році. Він був одним з тих людей, який закликав Росію ввести на територію Донецька війська. Згодом Гнатенко заявив, що допомагати бойовикам "ДНР" його змусили під дулами автоматів. 
Зверніть увагу! Рішення вченої ради не є остаточним. Відповідно до закону, Міністерство освіти затверджує рішення спеціалізованих вчених рад про присудження наукових ступенів і видає дипломи доктора та кандидата наук.

Ілля Кива захистив дисертацію: як це було

Автор: Альона Захарова