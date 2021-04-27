Як зазначили в Інституті підготовки кадрів Держслужби зайнятості 12 травня він захищатиме дисертацію.

Важливо Формально претензій немає, – у МОН прокоментували захист дисертації Іллі Киви

Відомо, що темою дисертації ексрегіонала буде "Державне управління економічною безпекою в системі цифровізації національної безпеки".

Цікаво, що Гнатенко захищатиме роботу у тої ж вченої ради, яка 26 квітня одноголосно підтримала кандидатську дисертацію нардепа Іллі Киви.

Що відомо про Валерія Гнатенка?

Він вступив до "Партії регіонів" у 2006 році. Він був одним з тих людей, який закликав Росію ввести на територію Донецька війська. Згодом Гнатенко заявив, що допомагати бойовикам "ДНР" його змусили під дулами автоматів. 

Ілля Кива захистив дисертацію: як це було