Як зазначили в Інституті підготовки кадрів Держслужби зайнятості 12 травня він захищатиме дисертацію.
Важливо Формально претензій немає, – у МОН прокоментували захист дисертації Іллі Киви
Відомо, що темою дисертації ексрегіонала буде "Державне управління економічною безпекою в системі цифровізації національної безпеки".
Цікаво, що Гнатенко захищатиме роботу у тої ж вченої ради, яка 26 квітня одноголосно підтримала кандидатську дисертацію нардепа Іллі Киви.
Що відомо про Валерія Гнатенка?Він вступив до "Партії регіонів" у 2006 році. Він був одним з тих людей, який закликав Росію ввести на територію Донецька війська. Згодом Гнатенко заявив, що допомагати бойовикам "ДНР" його змусили під дулами автоматів.
Ілля Кива захистив дисертацію: як це було
- Скандальний нардеп Ілля Кива захистив кандидатську дисертацію 26 квітня. Під час захисту дисертації до зали спочатку пускали не всіх журналістів. Пропустили лише журналістів медведчуківських телеканалів.
- Також під час захисту стався курйоз – Кива не зміг відповісти на питання члена комісії та заявив, що відповідь він надасть у наступній роботі.
- Варто додати, що вхід до аудиторії також блокували троє чоловіків – Кива зазначив, що це студенти чи аспіранти. Ці ж чоловіки супроводжували Киву у вбиральню та оберігали від журналістів.