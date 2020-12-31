Нещодавно очільник Міносвіти Сергій Шкарлет висловив ідею про трансформування ЗНО. Він заявив, що ті абітурієнти, які вже мають досвід роботи, можуть не складати ЗНО, а замість цього здати такий собі "тест на IQ". Більшість експертів підтримують таку ідею, але кажуть, що грошей на це поки немає.

Що відомо про ідею Шкарлета щодо трансформації ЗНО? Він запевнив, що абітурієнтам, які вступають до вишів та вже маючи трудовий стаж або ті, які хочуть навчатися за контрактом, можуть складати тест на здатність до навчання замість класичного ЗНО, повідомляє 24 канал.

Цікаво Старшокласники в Україні зможуть обирати шкільні предмети, – Шкарлет

Такі висловлювання міністра освіти користувачі соцмереж сприйняли не однозначно. Обурило це й народну депутатку Інну Совсун, свою думку вона написала у фейсбуці.

Так, за її словами, сьогодні в Україні дійсно ліцензійних місць більше, ніж випускників школи. Але це не означає, що корупція нам не загрожує, і ЗНО можна скасовувати.

Корупція здебільшого виникає під час вступу на найпопулярніші спеціальності. І місць на таких спеціальностях все одно буде менше ніж охочих вступити на них. ЗНО потрібно вдосконалювати, а не скасовувати,

– зазначила Інна Совсун.

Депутатка вважає, що варто інвестувати в підготовку якісних тестових завдань, в ідеалі – розширювати ЗНО тадодавати запитання, які потребують відкритих відповідей. "Такі тести в рази складніше і дорожче опрацьовувати, але воно того варте", – наголосила нардепка.

Нардепка висловила сподівання, що у Шкарлета, якого вона називає послідовником політики Табачника, вистачить здорового глузду не чіпати ЗНО.

Думки експертів щодо ідеї "тесту на IQ" для абітурієнтів

Проте Інна Совсун підтримала ідею Сергія Шкарлета про запровадження тесту на загальні навчальні компетентності (ТЗНК), але зауважила, що обидва тестування мають подаватися комплексно, одне не виключає інше.

Я завжди підтримувала запровадження ТЗНК. Власне тому ми додали його до ЗНО під час вступу на магістратуру з права у 2016 році. До цієї ідеї варто повернутись на державному рівні. ТЗНК може доповнити ЗНО, адже ЗНО – це більше про заучування, ніж про розуміння,

– наголосила депутатка.



Висловив свою думку щодо ТЗНК та ЗНО і ексзаступник міністра освіти Єгор Стадний. За його словами, обидва тестування вимірюють різні якості, тому вони не можуть бути взаємозамінними.

ТЗНК не дозволить виміряти знання з певної дисципліни, зате покаже, наскільки людина мислить логічно та критично, а також, наскільки вміє опановувати та використовувати знання. Чи може ЗНО включати ТЗНК? Так, може і за логікою розвитку НУШ буде його включати, –

написав він.

Проте у підсумку Єгор Стадний зауважив, що ТЗНК не може замінити ЗНО. До того ж, це потребує великих ресурсів для розробки та запровадження, а в бюджеті на 2021 рік такі ресурси не закладені.