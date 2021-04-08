Негайно та обов'язково: експерти наполягають на посиленому вивченні фінансової грамоти у школах

Для багатьох дітей дорослішання передбачає перевірку реальних навичок щодо управління власними фінансами. Бути дорослим означає вміло керувати грошима та планувати своє майбутнє.

На цьому шляху трапляється безліч проблем, адже фінансова грамотність досі не є обов'язковим предметом для вивчення у школах. Експерти переконані, що незалежно від того, очно чи дистанційно діти здобувають освіту, уроки про гроші повинні стати пріоритетом для навчальних закладів.

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Чому це важливо

Американський центр економіки UC разом з Фондом Датера провів спільне дослідження щодо рівня фінансової освіти в середніх школах на південному заході штату Огайо та у Кентуккі. Результати виявилися шокуючими.

З понад 80 шкіл лише 9 навчають дітей елементарним основам поводження з грішми, а вчителів, яким вистачає кваліфікації викладати фінансовий курс, є дуже мало.

Якщо навчити дитину силі та можливостям фінансів змалечку, це може повністю змінити її життя на краще,

– впевнена голова товариства CPAs Кристал Фолкнер.

На її думку, гроші стосуються усіх без винятку аспектів життя людини, і після закінчення школи вимагати від дитини самостійності, попередньо не навчивши її всіх важливих нюансів – це злочин.

Дії активістів

Фолкнер разом із представниками кількох фінансових організацій, а також великою кількістю батьків школярів Кентуккі та Огайо налаштовані вимагати від місцевої влади впровадження обов'язкових уроків фінансової грамоти.

До слова, вони вже зініціювали розгляд законопроєкту, який не дозволить учням випускатися зі школи та вступати до вишів без попереднього закінчення окремого курсу фінансової грамотності.