Освітній омбудсмен розкритикував шкільну програму через навантаження учнів

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов наголошує, що у новій типовій освітній програмі для 5 – 9 класів зберігається надмірне навантаження на школярів. Він вважає неприпустимим, коли учні 5 – 7 класів мають по 8 уроків на день.

Про це Горбачов заявив під час діалогової платформи "Освіта України 2021: стратегічні цілі в дії", яка проходила 18 березня.

До теми У МОН прокоментували навантаження учнів у типовій освітній програмі для 5 – 9 класів

Також освітній омбудсмен запропонував внести зміни до санітарного регламенту, щоб включити до навчального навантаження години, виділені на уроки фізкультури.

Щодо кількості уроків фізичної культури, то, але їх має бути не менше 3 занять на тиждень для кожного класу.

Я не поділяю оптимістичної оцінки типової освітньої програми, бо вона зберегла величезне перенавантаження учнів, і наші діти у 5, 6, 7 класі мають по 7 – 8 уроків. Це абсолютно неприпустимо. Це треба змінювати,

– заявляє Сергій Горбачов.

Так, згідно з навчальними планами нової типової освітньої програми, для учнів передбачено збільшення кількості навчальних годин на вивчення таких предметів:

українська мова – на 3,5 години (з 13,5 до 17 годин);

іноземна мова – на 2,5 години (з 15 до 17,5 години);

математика – на 5 годин (з 20 до 25 годин);

природничі предмети – на 2 години (з 30 до 32 годин);

інформатика – на 1,5 години (з 7 до 8,5 години).

Тож, освітній омбудсмен закликав директорів департаментів освіти активніше проводити роз'яснювальну роботу щодо змін у мережі закладів освіти у громадах.

Що відомо про типову освітню програму для 5 – 9 класів

Сергій Шкарлет підписав наказ про затверження типової освітньої програми без змін, попри численні зауваження педагогів, директорів шкіл та громадських організацій.

За словами експертів, ця освітня програма збільшує кількість уроків, але зменшує кількість годин на факультативи чи курси та зменшує можливості педагогів гнучко розподіляти предмети.

Відповідно до типової освітньої програми, навантаження учнів при 5-денному навчальному тижні становить:

для учнів 5 класу – 28 годин на тиждень;

для учнів 6 класу – 31 годину на тиждень;

для учнів 7 класу – 32 години на тиждень;

для учнів 8 класу – 33 години на тиждень;

для учнів 9 класу – 33 години на тиждень.

Що у МОН кажуть про навантаження учнів? Керівник управління шкільної та дошкільної освіти МОН Юрій Кононенко вважає, що реформа "Нової української школи" акцентує на тому, що школярів не слід перевантажувати. Тому розробники програми зберегли навантаження на попередньому рівні.



Якою буде типова освітня програма / Дані: МОН / Інфографіка 24 канал