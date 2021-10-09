Експеримент від IT-компанії: у школах Львова з'явились незвичні парти

В одному з львівських ліцеїв частина першокласників традиційно сидить за партами, а інші ж працюють стоячи. Такі незвичні столи поставили у вересні, бо ліцей долучився до пілотного проєкту "Дамо дітям рухатися".

Кожних 15 хвилин під час уроку діти міняються місцями одне з одним. Ті, хто сиділи переходять до парт, за якими треба стояти, й навпаки.

До теми У львівських школах встановили парти, за якими можна працювати стоячи

Ліцей №52 один із 3 навчальних закладів Львова, які долучилися до проєкту. Поки такі парти є лише в одному класі в кожній зі шкіл.

Батьки не були проти нововведення

Учителька початкових класів ліцею №52 Олена Богачева розповіла, що чимало дітей уже приходять у перший клас із проблемою постави. Запроваджена ж ідея є цікавою.

Хлопчаки стомлювалися. Вони вставали на стільчики, колінка і так працювали. Зараз же вони мають можливість встати й порухатися біля парти,

– зазначила педагогиня.

Директорка ліцею Світлана Матис відмітила, що коли діти сидять, то відбуваються трансформації з хребтом. За словами лікарів, це впливає на внутрішні органи.

"Коли ми звернулися до батьків із такою ініціативною, їм теж це припало до душі", – наголосила директорка ліцею.

Проєкт – ініціатива IT-компанії

Ідея проєкту виникла в одній з ІТ-компаній. Керівник проєкту "Дамо дітям рухатись" Богдан Цюваник підкреслив, що команда вивчала іноземний досвід. Виявилося, що у багатьох школах за кордоном є такі класи. Там, окрім звичайних парт для сидіння, є парти, за якими можна стояти.

"Обов'язково є зміна нахилу стільниці, щоб можна використовувати. Це впливає на зір, і вона може аналогічно зростати разом з учнем", – пояснив керівник проєкту.

Згідно з медичними дослідженнями, понад 80% часу поза сном діти проводять в сидячому положенні. Це негативно впливає на їхнє здоров’я та може призвести до непоправних наслідків у майбутньому.

Якщо проєкт покаже успішні результати, його планують поширити на всю Україну.

Навчання стоячи матиме позитив, – лікарі

Підтримують проєкт і медики. Кажуть, якщо навчання частково відбуватиметься стоячи, це допоможе сформувати красиву поставу.

З одного боку, формують прекрасну поставу, тренують м'язи й суглоби. З іншого боку – обмін речовин, краще сприйняття інформації й активніша робота мозку. Мозок частіше дістає кров і поживні речовини стоячи, аніж у сидячому режимі. Зміна туди-сюди – це взагалі ідеально. Ігор Гайдук Лікар-педіатр

Медики протягом року спостерігатимуть за дітьми. Пильнуватимуть за здоров'ям і тих, у кого уроки відбуваються лише сидячи. Згодом мають порівняти результати.

Варто прочитати Немає інтернету: на Рівненщині школярі замість дистанційного навчання копають картоплю

"Базове дослідження проводять двічі на рік. Було у вересні, ми його повторимо у кінці навчального року. Також є під час року будуть додаткові дослідження, де ми пильнуватимемо больовий синдром, а також успішність дітей і біль голови", – запевнив лікар-терапевт Ярополк Пшик.