Національний антарктичний науковий центр МОН оголосив конкурс для пошуку команди 26-ої української антарктичної експедиції у 2021-2022 році на станцію академіка Вернадського.

Так, переможці конкурсу проводитимуть наукові дослідження та забезпечуватимуть життєдіяльність станції «Академік Вернадський» в Антарктиді з весни 2021-го до весни 2022-го року, передає пресслужба МОН.

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Документи на конкурс приймають до 12 жовтня 2020 року включно.

Кого шукають

Відомо, що до 26-ої антарктичної експедиції з України відбиратимуть 12 учасників. Крім 7 науковців, які працюватимуть у сфері досліджень геологічних, геофізичних, фізичних наук та науки про життя, у експедицію також шукають лікаря, кухаря, дизеліста-електрика, системного механіка та системного адміністратора зв'язку.

Як взяти участь у конкурсі

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, мають надіслати на електронну адресу Національного антарктичного наукового центру на електронну пошту [email protected] наступні документи:

Заповнену заяву-анкету науковця або заяву-анкету фахівця станції спеціалістів. Копії документів про освіту, науковий ступінь, вчене звання (за наявності). Копію трудової книжки та інших документів, які підтверджують стаж роботи за фахом. Довідку про відсутність судимостей.

У темі листа необхідно зазначити "Конкурс УАЕ, прізвище, ініціали кандидата, для науковців – напрям досліджень (наприклад, "науки про життя"), для фахівців – посаду, (наприклад, "кухар").

Окрім того, заява-анкета кандидата має бути підписана кандидатом власноруч або із використанням електронного цифрового підпису. Назва файлів з документами повинна складатися з прізвища та назви документа (наприклад: "Петренко диплом спеціаліста").

Як проходитиме відбір

Загалом відбір проходитиме у 4 етапи:

подання документів на розгляд – до 12 жовтня 2020 року;

подання додаткових документів у разі проходження попереднього відбору – до 26 жовтня 2020 року (включно);

фахова співбесіда, медична комісія та психологічне тестування;

колективний тренінг для тих, хто попередньо пройде відбір до експедиції.

До слова, зважаючи на пандемію COVID-19, під час відбору майбутніх полярників особлива увага приділятиметься фізичному та психологічному здоров’ю кандидатів.



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Зазначимо, що 26-та українська антарктична експедиція є ювілейною, адже 2021-го року відзначатимуть 25 років з часу підняття прапору України на станції "Академік Вернадський" (колишня британська станція "Фарадей").

Докладніше з вимогами до кожного фахівця, умовами конкурсу, рівнем оплати праці тощо можна ознайомитися в офіційному оголошенні на сайті Національного антарктичного наукового центру.