Економлять на опаленні: учнів з черкаських шкіл відправлять на канікули раніше

У Черкасах школярі підуть на осінні канікули на тиждень раніше. Таке рішення прийняли, щоб зекономити витрати на опалення в закладі освіти.

Міський голова Анатолій Бондаренко розповів, що профільний департамент запропонував перенести осінні канікули тижнем раніше, щоб зменшити витрати тепла.

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Коли будуть відпочивати учні? Школи в Черкасах запровадять канікули з 18 до 24 жовтня.

Мер міста також зазначив, що в школах опалення будуть підключати вже після канікул, але за окремими заявками директорів шкіл.

Які ще міста перенесли канікули для учнів

У Харкові та області вирішили запровадити шкільні канікули з 18 жовтня. Це зробили для того, щоб зупинити розповсюдження коронавірусу. Так, діти відпочиватимуть з 14 жовтня до 24 жовтня. А вже 25 діти вийдуть на навчання.

У школах Вінницької області осінні канікули також розпочнуться раніше – з 18 жовтня і триватимуть до 24 жовтня включно. все для того, щоб "не розривати" вихідні.

Школярі Хмельницької громади підуть на відпочинок швидше, ніж планувалося. У школах канікули триватимуть з 18 по 24 жовтня. Це зробили через тривалі святкові вихідні напередодні.

Міська влада Херсона оголосила про початок осінніх канікул з 18 жовтня. Таке рішення довелося прийняти тому, що досі відсутні угоди у школах з постачальником газу.

Учні ліцеїв і гімназій Івано-Франківської громади підуть на канікули з 18 жовтня. Все через те, що у громаді збільшилася захворюваність на ГРВІ серед дітей упродовж вересня-жовтня.

У Кропивницькому з 18 до 29 жовтня відпочиватимуть учні 34 шкіл міста. Ще 6 шкіл запланували канікули з 25 жовтня на тиждень.

Сумська міська комісія з ТЕБ та НС рекомендувала управлінню освіти перенести канікули в школах на тиждень 18 – 24 жовтня. Це пов'язано зі збільшенням захворюваності серед учнів та педагогів на ГРВІ та коронавірус.

До слова, в інших областях планують осінні канікули запровадити традиційно, які і рекомендували в МОН, – з 25 по 31 жовтня 2021 року. Проте школи можуть на власний розсуд перенести канікули на інші дати чи збільшити їхню тривалість.

Текст публікації Анатолія Бондаренка:

У дитячих садочках опалювальний сезон стартує із 16 жовтня, аби в понеділок, коли батьки приведуть своїх діток після вихідних, – батареї були вже теплими.

Натомість у школах, аби зменшити витрати тепла, профільний департамент запропонував перенести осінні канікули тижнем раніше й провести їх із 18 до 24 жовтня. Тож у школах опалення підключатимемо вже після канікул, але за окремими заявками директорів шкіл.