Витрати на друк, мабуть, – найсерйозніша проблема, пов'язана з вмістом і використанням друкуючих пристроїв. Немає такої компанії, яка не прагнула б знизити вартість одного надрукованого документа. Тому ми підготували актуальні поради на прикладі успішних справ, які підкажуть, як зекономити.

Домогтися реальної та ефективної економії можна завдяки дотриманню декількох простих принципів, повідомляє Освіта 24.

Лише оригінальні витратні матеріали

Покупка лише оригінальних витратних матеріалів справді допомагає серйозно зекономити. Знайти оригінальні розхідники не становить проблеми, адже їх можна замовити як в інтернеті, так і у звичайному магазині техніки, який співпрацює з виробником, а їх використання здатне позбавити вас від потенційних проблем та витрат.

Чому важливо купувати оригінальні витратні матеріали

Річ у тім, що, наприклад, склад оригінальних чорнил для принтерів Canon розроблений спеціально для друкуючих головок, які використовуються у цих принтерах. Друкуюча головка складається з мікроскопічних капілярів і сопел. Тому будь-яке відхилення чорнила від норми призводить до засмічення та інших проблем.

З цієї причини використання неоригінальних чорнил значно знизить надійність принтера, і це неодмінно закінчиться дорогим ремонтом або ж покупкою нового пристрою, а це вже зайві та незаплановані витрати.

Крім того, оригінальні чорнила для тих же принтерів Canon поставляються в спеціальних пляшечках, які дозволяють легко заправити принтер і не забруднити руки. Це дозволяє швидко та безпечно заправити принтер прямо в офісі, без потреби возити його на додаткове технічне обслуговування.

Ще однією важливою особливістю є те, що кольорові чорнила для Canon продаються у пляшках по 70 мл, а чорний колір 135 мл. Такого обсягу вистачить для друку 6000 чорно-білих документів і 7000 кольорових. Таким чином собівартість відбитків виходить дуже низькою, тому використання чорнила інших виробників є недоцільним та ще й небезпечним.

Якість чорнила – дуже важлива характеристика, яка впливає на весь процес друку та на роботу принтера загалом.

Принтери від Canon відрізняються високою швидкістю друку – до 13 сторінок за хвилину, тому ви можете бути впевненими, що важливі документи будуть надруковані вчасно та швидко. А зі спеціальними ємностями для заправки картриджа цей процес є безпечним та швидким. Варто зазначити, що оригінальні фарби забезпечують найвищу якість відбитків, що мінімізує необхідність повторно переробляти невдало видрукувані сторінки.

Забезпечуйте порядок в інфраструктурі

Характерно, що продумана й правильно вибудувана інфраструктура друку при всій важливості прямої економії на вартості витратних матеріалів залишається одним із найважливіших елементів раціоналізації витрат на друк.

Грамотний розподіл навантаження на парк друкуючих пристроїв відповідно до їхніх характеристик і можливостей здатен принести компанії до 20% економії витрат на друк. Це і планування розміщення принтерів, і БФП в офісі, і організація доступу до них тих чи інших співробітників, і контроль використання пристроїв друку з одночасною боротьбою з нецільовим їх використанням, і моніторинг поточного стану принтерів, і контроль залишку витратних матеріалів у принтерах, і навіть грамотне бюджетування.

Вибудувана і налагоджена інфраструктура вкупі з дотриманням простих правил при організації закупівель дозволить скоротити вартість одного відбитка паперового документа на 25%.

Досвід бізнесу

Засновниця бюро дизайну та архітектури житлових просторів Вікторія через збільшення друку документів, креслень та фото звернула увагу на пристрої, що оптимізують вартість друку, зберігаючи високу якість зображення.

Ми виготовляємо висококласний продукт, тому в нас високі вимоги до техніки для друку, а саме: ефективність, економічність, надійність швидкість друку, якість та простота у використанні і обслуговувані,

– зазначає Вікторія.

Компанія Вікторії працює на ринку вже протягом 15 років, за цей час вона використовувала різні бренди друкувальної техніки та зупинила свій вибір на Canon.

Мені подобається те що заправка швидка та зручна, і однієї заправки вистачає надовго… Чорні пігментні чорнила чудово друкують дрібні позначки на кресленнях… Крім того, ми використовуємо фото друк і якість фото друку тішить не тільки нас, а й наших клієнтів,

– розповідає Вікторія.

Як результат, Вікторія домоглася загального зниження собівартості друку, отримала високу якість відбитків із дрібними деталями та покращила взаємодію з клієнтами, не в останню чергу завдяки використанню оригінальних витратних матеріалів та пристроїв Canon.