Шведська екологічна активістка Грета Тунберг поновила навчання в школі після річної перерви. Зараз дівчині 17 і вона вирішила продовжити освіту.

Тунберг написала на своїй сторінці у твіттері, що її академічна відпустка закінчилася, тож вона повертається до школи.

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Чому Тунберг покинула навчання? У червні 2019 року екоактивістка вирішила перервати навчання заради своєї громадської діяльності. Вона заявила, що не ходитиме до школи по п’ятницях, поки влада не почне дотримуватися умов угоди щодо клімату.

My gap year from school is over, and it feels so great to finally be back in school again! pic.twitter.com/EKDzzOnwaI — Greta Thunberg (@GretaThunberg) August 24, 2020

Що відомо про Грету Тунберг

Перші акції протесту екоактивістка розпочала у Стокгольмі. Її акції стали відомими в соцмережах, а згодом їх підтримали школярі в інших країнах світу.

Щоб привернути увагу світових лідерів до глобальної проблеми, 16-річна Грета Тунберг з батьком взяла участь у кліматичній конференції ООН. Активістка закликала владу припинити бездіяльно спостерігати за екологічними проблемами, які згодом можуть знищити людство.

Додамо, що у грудні 2019 року журнал Time назвав її людиною року.