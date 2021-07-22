Платформа Kids Products Reviews, яка займається перевіркою та оцінкою продуктів, орієнтованих на дітей, нещодавно проаналізувала ефективність вивчення фінансової грамотності за допомогою мобільних додатків з елементами гри. Компанія оприлюднила звіт про застосунок MoneyTime.

До теми Навчити дитину фінансової грамоти: посібник за віковими категоріями для батьків

Ефективність навчання з елементами гри

Оскільки фінансова безпека є однією з найактуальніших тем для багатьох сімей, новий звіт вивчає та аналізує важливість фінансової освіти для дітей та підлітків, оцінюючи можливості та функціонал гейміфікованого застосунку.

Хоча розуміння особистих фінансів є повсякденною потребою у сучасному світі, навичкам та знанням школярів у цій галузі не приділяють достатньої уваги. Безліч батьків хотіли б розширити фінансову обізнаність своїх малюків, однак не знають, з чого почати.

Звіт Kids Product Reviews свідчить, що додаток MoneyTime може надати батькам комфортне розв'язання цієї проблеми. Як пояснює автор дослідження, у застосунку й справді цікаво подана інформація на серйозні теми, яка часто хибно вважається "не дитячою" та складною:

інвестиції;

ринок праці;

грошові позики;

майно;

бізнес;

капітал;

безпека в інтернеті;

страхування тощо.

Згідно зі звітом, елементи гри у застосунку насправді є ефективними – у школах учням не дають, на жаль, практичного та реального розуміння усіх аспектів управління грошима. Розважальні елементи не тільки більше приваблюють дітей, ніж навчання за партами з відкритим підручником, але й допомагають заповнити безліч інших прогалин освітньої системи.

Що стосується саме мобільних додатків – це сьогодні звичне середовище для більшості дітлахів, і саме тому малюки краще засвоюють інформацію та вчаться її застосовувати у реальному житті.

Довідка. MoneyTime – це платний додаток, який можна завантажити на смартфон або планшет. У ньому фінансова інформація подана в інтерактивному вигляді, і допомагає покращувати рівень фінансової грамоти граючись.