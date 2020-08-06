Міністерство охорони здоров’я та головний санітарний лікар Віктор Ляшко розробили тимчасові рекомендації щодо організації протиепідемічних заходів у школах в період карантину. Але багато людей ці настанови обурюють, а в інших країнах до цього готуються серйозніше.

МОЗ надало рекомендації для шкіл щодо безпечних умов роботи. А тепер Міносвіти має пояснити, як організовувати навчання. За словами заступниці міністра освіти Любомири Мандзій, школам повинні надіслати рекомендаційні листи, передає портал Педагогічна преса.

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Відомо, що на час карантину Україну поділять на чотири зони. Але в рекомендаціях МОЗу про це не згадується. Судячи з усього, вони розраховані на найлегшу, зелену зону. Але що робити іншими? Давайте розглянемо ці рекомендації.

Чи ефективні рекомендації МОЗ щод навчання під час пандемії

У школах температурний скринінг на вході обов’язковий тільки для вчителів.

А учнів щодня опитуватимуть про самопочуття вчителі. Якщо в учні будуть ознаки ГРВІ, його ізолюють у спеціально відведене приміщення і повідомлять батьків. Але чи правильно це? Адже дитина може захворіти дорогою до школи. Цікаво, що в Південній Кореї школи дізнаються інформацію про самопочуття вчителів та учнів за два тижні до початку навчання. Це допоможе оцінити ризики – кому можна повертатися до школи, а кому ні.

Вхід до школи буде дозволений лише в масках, а на уроках використовувати їх не обов’язково.

Ця настанова означає, що дитина багато разів за день зніматиме й надягатиме маску, а тому вона буде нестерильною. До того ж, навряд чи реально для дитини щоразу обробляти руки антисептиком. Також немає пояснень, куди класти маску, зняту на уроці, — в портфель чи на парту? А якщо вона впаде на підлогу?

Також у рекомендаціях МОЗ не йдеться про те, чи зобов’язані вчителі бути на уроках у масках. Хоча, наприклад, у настановах для шкіл Китаю сформульовано однозначно: "Педагогічні працівники неодмінно мають носити маску під час уроку".



Рекомендації МОЗ щодо навчання з 1 вересня / Інфографіка 24 каналу

МОЗ пропонує уникати скупчень людей, але дозволяють за потреби проводити наради і педради.

Це теж доволі неоднозначне рішення. Адже, до прикладу, МОН Китаю зауважує, що потрібно уникати будь-яких зібрань і організовувати зустрічі лише онлайн.

У шкільній їдальні заборонені "шведський стіл" та самообслуговування.

У рекомендація МОЗу харчування відбуватиметься за графіком (аби уникнути скупчення), але між столами має бути відстань у 1,5 метра, а за столом можуть сидіти одночасно не більше чотирьох учнів. Але це складно зробити в переповненій школі, де учні навчаються у дві зміни, а обід триває три перерви. До того ж, деякі українські школи користуються послугами кейтерингових компаній. Натомість у настановах МОН Китаю написано: "Під час епідемії їжу ззовні доставляти заборонено".

Цікаво й те, що раніше обговорювалася ідея дотримуватися відстані 1,5 метра між учнями і в класах. Але тоді потрібно розділити класи на підгрупи, а отже шукати додаткові кабінети і кошти на зарплатню вчителям. Тому у свіжих рекомендаціях про соціальну дистанцію під час уроків не йдеться.

А в міжнародних рекомендаціях зазначають: за можливості, відстань між учнями на уроці має складати не менше метра. У Китаї вчителі повинні викладати на "подіумі", щоб зменшити тісну взаємодію з учнями.

До теми МОН не буде забезпечувати школи масками і антисептиками, – Мандзій

У настановах МОЗ також рекомендують наприкінці робочого дня потрібно проводити дезінфекцію поверхонь, зокрема парт, стільців, дверних ручок, перил тощо. Така ж рекомендація міститься в настановах інших країн.

Цікаво, що у МОН Китаю школам пропонують дезінфікувати навіть книжки, іграшки й вентиляційні решітки. А у Південній Кореї дезінфекція шкільних приміщень буває кількох видів: періодична (генеральне прибирання раз на два—три місяці), щоденна і тимчасова ( якщо в школі виявлено хворого).

Окрім того, не в усіх школах є медпрацівники.

А в рекомендаціях МОЗ сформульовано завдання і для них. Але що робити школам, у яких немає працівника в медпункті? Наприклад, у Південній Кореї, де теж не всі школи забезпечені медиками, вакансії на час епідемії планують закрити лікарями-інтернами. Що ж робитимуть наші школи – поки невідомо.

Отож, рекомендації українського МОЗ дуже загальні і обтічні. Їх варто було б доопрацювати, аби створити безпечне середовище в школах.