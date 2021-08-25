Експертка Юлія Батура дала конкретні поради, які допоможуть бути ефективними та щоденно йти на роботу в гарному настрої.

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Вона поділилася власною формулою ефективності:

Планувати звичні рутинні справи, але залишати вільний час в графіку.

Не переносити завдання на наступний день/тиждень.

Підходити до процесу виконання завдань гнучко.

Пріоритезувати задачі.

Планувати відпочинок.

Уміти фокусуватися та відкидати зайве.

Вміти тримати межі професійні та особисті.

Завжди мати план "Б".

Ефективно використовувати гаджети, технології, онлайн-сервіси.

Бачити свої "зони розвитку".

Критично оцінювати інформацію та ідеї.

Слідкувати за своїм психологічним та емоційним станом.

Педагоги запевняють, що завжди можна заспокоїти "хуліганів" у класі. Замість того, щоб шукати, як вирішити проблему поганої поведінки, ефективніше може бути створити умови, в яких вона з’явиться менш ймовірно.

Для цього вчитель повинен:

Зустрічати учнів біля дверей класу.

Встановити, підтримувати та відновлювати стосунки з учнями.

Використовувати на уроках нагадування і сигнали.

Ефективно розмістити учнів у класі.

Встановити чіткі очікування та правила.

І робити позитивні дзвінки батькам (розповідати щось хороше про кожного учня).

А експертка Марія Унтіна каже, що можна зацікавити учня та "ввести" його в шкільне життя. Для цього необхідно:

Сформулювати основні завдання в навчанні – ввести системність, інтенсивність, частотність та регулярність.

Ввести особисту відповідальність учня.

Виділити школяру частину обов’язків у класі.

Забезпечити контрольоване дорослими «заглиблення в реальне життя» (більше побутової самостійності у школі).

Обов’язково створити команду супроводу.

Провести у класі "урок толерантності".

Завести чат і щоденник взаємодії.

Інна Іванова додає, що навчальний 2021/2022 рік буде особливим, адже цього року незалежній Україні 30 років. Тому вона радить провести перший урок із користю та присвятити його формуванню патріотичного світосприйняття.

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