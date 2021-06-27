Ефективне управління власним бюджетом: 5 простих правил

Навички фінансової грамотності сьогодні є важливою базою у повсякденному житті кожної людини. Треба вміти правильно планувати особистий чи сімейний бюджет, щоб завжди і на все вистачало коштів, а також накопичувати гроші на реалізацію грандіозних мрій.

Хоча фінансові питання часто здаються складними та непосильними, в реальності усе набагато простіше, ніж здається. Пропонуємо вашій увазі 5 правил, дотримуючись яких, вдасться навести лад з особистими фінансами та встановити хороший баланс.

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Припиніть накопичувати речі

Українці дуже часто збирають велику кількість матеріальних речей, більшу частину з яких навіть ніколи не використовують. Насправді, кожній людині потрібно не так вже й багато – кілька предметів гардеробу та мінімальна кількість побутового приладдя для комфортного життя.

Спробуйте переглянути все своє майно та продати чи викинути 75% з надбаного. Це дозволить не тільки позбутись зайвого, але й втратити звичку накопичувати непотріб.

Купувати нові речі, якщо вони вам справді не потрібні, не варто. Це навантажить не лише ваш бюджет, але й оселю.

Позбудьтесь мотлоху / Фото Pexels

Складайте список покупок

Перш ніж вирушити до магазину чи супермаркету, добре подумайте, які товари вам справді потрібні. Складіть список необхідного та не ведіться на знижки, закуповуйтесь раціонально. Імпульсивні покупки – це точно не те, що робить фінансово грамотна людина.

Забудьте про фастфуд та напівфабрикати

Скласти, а згодом роздрукувати будь-який список радимо за допомогою принтерів. Чорнила та тонер виробництва Canon розроблені під конкретні пристрої з урахуванням всіх технічних характеристик. Порушуючи герметичність картриджів вита можете взагалі вивести принтер з ладу.

Після складного робочого дня безліч людей часто забігають до найближчого фастфуду чи скуповують магазинні напівфабрикати. Все ж краще та економніше готувати їжу вдома – як для себе, так і для своєї родини.

Це допоможе не лише зберегти здоров'я, але й сімейний бюджет, адже здорове харчування, насправді, набагато дешевше, ніж черговий бургер чи порція смаженої картоплі.

Не купуйте фастфуд / Фото Pexels

Видаліть збережені банківські дані

Задля зручності та економії часу, безліч користувачів інтернету зберігають дані власних банківських карток та рахунків на різноманітних інтернет-майданчиках.

Це не тільки спонукає робити необдумані покупки "в один клік", але й посилює ризики у галузі фінансової безпеки загалом.

Коли людині доводиться щоразу вводити дані вручну, то це не тільки дає час на розмірковування щодо покупки, але й зменшує ризики потрапити у пастку фінансових шахраїв.

Не зберігайте банківські дані / Фото Pexels

Порівнюйте ціни

Зручність та швидкість сьогодні часто витісняють якість та економність. Більшість людей ходять до найближчих продуктових супермаркетів чи магазинів, навіть не замислюючись про те, що у торговій точці трішки далі можна придбати той самий товар за значно нижчою ціною.

Необхідно провести власне невеличке "розслідування", і кілька разів сходити у різні магазини з однаковим списком продуктів. Це дозволить порівняти ціни та обрати найоптимальніший варіант.

Порівнюйте ціни перед покупкою / Фото Pexels