Під час перевірок спеціалісти проводили відбір та лабораторні дослідження якості та безпечності харчових продуктів, питної води, змивів на мікрофлору та обладнання харчоблоків.

До теми Всі їли фірмовий салат: на Вінниччині після випускного отруїлося 17 людей

Усього дослідили за бактеріологічними показниками 17 проб питної води, 21 проба готових страв та 170 змивів.

Так, у двох садочках Одеси виявили кишкову паличку – у садочку № 304 та №106. Також забруднений мікроорганізмами посуд виявили в міській лікарні №1.

Загалом перевірили 17 закладів:

7 садочків,

3 загальноосвітні школи,

4 заклади для соціально незахищених громадян,

2 лікувальні заклади,

1 будинок дитини.



Симптоми кишкової інфекції / Фото 24 каналу

До слова, в Івано-Франківській області понад 10 людей одночасно доставили в лікарню з отруєнням. Відомо, що вони святкували випускний в готельно-відпочинковому комплексі.