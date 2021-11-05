У двох регіонах учні вийдуть на очне навчання після тритижневих канікул
Джерело:"Місто Х"
Учні у Харкові та Черкасах нарешті виходять з канікул, які тривали 3 тижні. Вже з понеділка, 8 листопада, у школах цих міст розпочнеться очне навчання.
Навчання в Харкові
Осінні канікули у харківських школах закінчуються вже цього тижня. Тож, як повідомила директорка Департаменту освіти міської ради Ольга Деменко, з 8 листопада усі учні міста сядуть за парти.
До теми Навчання в червоних зонах має продовжуватися, – Кузін
За її словами, школярі Харкова з 1 по 11 класи з наступного тижня навчаються у стаціонарному режимі.
Зазначимо, що цього року шкільні канікули почалися на тиждень раніше – з 18 жовтня, щоб стримати поширення коронавірусу. Школярі відпочивають до 7 листопада. Через це діти потім будуть довчатися влітку.
Навчання в Черкасах
Джерело: фейсбук Анастасії Чубіної
Після тритижневих канікулів черкаські учні також повертаються до шкіл. Заступниця міського голови Анастасія Чубіна розповіла, що навчання відбуватиметься у звичайному режимі без переходу на дистанційну форму.
Поки що епідситуація в місті дозволяє нам не застосовувати більш жорсткі міри та не переводити дітей на онлайн навчання. Проте ми закликаємо батьків, дітей та педагогів відповідально поставитись до протиепідемічних заходів та до вакцинації,
– додала вона.
У випадку, якщо епідеміологічна ситуація погіршиться, школярі можуть перейти на дистанційне навчання.
Відомо також, що наразі 95,6% працівників освітньої галузі міста повністю завершили курс вакцинації або ж мають відповідну довідку про перенесення хвороби.
До слова, в Україні наразі 15 областей перебуває в червоній зоні. Там деякі школи продовжили канікули, інші – перейшли на дистанційне навчання, а ще частина – працює в очному режимі. Де учні перейшли на дистанційку – читайте у статті.