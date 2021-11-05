У двох регіонах учні вийдуть на очне навчання після тритижневих канікул

Учні у Харкові та Черкасах нарешті виходять з канікул, які тривали 3 тижні. Вже з понеділка, 8 листопада, у школах цих міст розпочнеться очне навчання.

Навчання в Харкові

Осінні канікули у харківських школах закінчуються вже цього тижня. Тож, як повідомила директорка Департаменту освіти міської ради Ольга Деменко, з 8 листопада усі учні міста сядуть за парти.

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За її словами, школярі Харкова з 1 по 11 класи з наступного тижня навчаються у стаціонарному режимі.

Зазначимо, що цього року шкільні канікули почалися на тиждень раніше – з 18 жовтня, щоб стримати поширення коронавірусу. Школярі відпочивають до 7 листопада. Через це діти потім будуть довчатися влітку.

Навчання в Черкасах

Джерело: фейсбук Анастасії Чубіної

Після тритижневих канікулів черкаські учні також повертаються до шкіл. Заступниця міського голови Анастасія Чубіна розповіла, що навчання відбуватиметься у звичайному режимі без переходу на дистанційну форму.

Поки що епідситуація в місті дозволяє нам не застосовувати більш жорсткі міри та не переводити дітей на онлайн навчання. Проте ми закликаємо батьків, дітей та педагогів відповідально поставитись до протиепідемічних заходів та до вакцинації,

– додала вона.

У випадку, якщо епідеміологічна ситуація погіршиться, школярі можуть перейти на дистанційне навчання.

Відомо також, що наразі 95,6% працівників освітньої галузі міста повністю завершили курс вакцинації або ж мають відповідну довідку про перенесення хвороби.

До слова, в Україні наразі 15 областей перебуває в червоній зоні. Там деякі школи продовжили канікули, інші – перейшли на дистанційне навчання, а ще частина – працює в очному режимі. Де учні перейшли на дистанційку – читайте у статті.