У кількох містах України учнів переводять на дистанційку через псевдомінування

У двох містах України хочуть перевести школи на дистанційне навчання через масові псевдомінування. Зокрема, таке рішення вже прийняла влада у Черкасах, Бердянську та Миколаєві.

Останнім часом по всій країні спостерігається хвиля фейкових мінувань різних громадських закладів, зокрема шкіл. І це зриває навчання.

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Дистанційка у Черкасах

Джерело: міська рада Черкас

Так, міська влада рекомендує у всіх школах Черкас розпочати онлайн-навчання через регулярні повідомлення про "мінування".

Такі рекомендації пропонуються, враховуючи, що з 12 січня 2022 року щоденно надходять повідомлення про замінування шкіл міста, що ставить під загрозу життя та здоровꞌя учасників освітнього процесу,

– кажуть чиновники.

Така ситуація вносить деструктив у організацію роботи шкіл та призводить до неможливості організувати якісний освітній процес.

Заступниця міського голови Черкас Анастасія Чубіна розповіла виданню "Суспільне", що черкаським школам рекомендували навчатися дистанційно впродовж тижня – до 23 січня.

Дистанційка у Миколаєві

Джерело: фейсбук Управління освіти у Миколаєві

У Миколаєві також ухвалили таке рішення, але не всі школи, а поки лише чотири.

У зв’язку з повідомленнями про мінування у Миколаєві, керівники 4 закладів освіти (шкіл №3, 20, 46, ММК імені В.Д. Чайки) прийняли рішення з 18 січня 2022 року здійснювати освітній процес за дистанційною формою навчання,

– пояснили в місцевому управлінні освіти.

А школярі 5 – 11 класів школи №40 навчатимуться дистанційно у зв’язку з ремонтними роботами (18 – 19 січня 2022 року).

Дистанційка в Бердянську

Джерело: фейсбук Олександра Свідла

У Бердянську практично кожен навчальний день починається з повідомлення про "мінування" шкіл. Але після завершення перевірки вибухонебезпечних предметів не виявляють. Через це дітей вирішили перевеси на дистанційку.

В.о. міського голови Олександра Свідла повідомив, що з 18 січня і до кінця тижня (23 січня) учні навчатимуться дистанційно, щоб не зривати навчальний процес, а також не ставити під загрозу безпеку дітей.

Ці повідомлення про постійні псевдомінування, чесно кажучи, дістали вже всіх. Подібна ситуація склалася одразу у кількох містах України. І, на жаль, дистанційка — це на сьогодні єдине, що можуть зробити міська влада,

– написав чиновник.

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До слова, у Черкасах 17 січня вчетверте "замінували" школи за тиждень. Раніше було таке:

У середу, 12 січня, невідомий заявив, що нібито заклав вибухівку у всі заклади освіти. У своєму листі з погрозами анонім написав, що все життя всіх ненавидів і тепер "всім кінець".

У четвер, 13 січня, чоловік, який назвався Геннадієм Валерійовичем Деноловим, заявив, що нібито заклав "численні вибухові пристрої" у школи №31, 5, 28, 15, 8, 6. Також "заміновували" черкаські ТРЦ.

У п'ятницю, 14 січня, невідомий повідомив про нібито замінування усіх шкіл міста.

В Одесі 17 січня також повідомили про замінування ліцею. Правоохоронці перевірили цю інформацію. Деталі – читайте у статті.