У двох містах продовжили осінні канікули у школах ще на тиждень
Джерело:24 канал
У Запоріжжі та Черкасах школярі відпочиватимуть на тиждень довше. Місцева влада дозволила продовжити канікули до двох тижнів через погіршення ситуації з коронавірусом.
Так, діти у Запоріжжя та Черкасах були на офіційних канікулах з 18 по 24 жовтня, тепере вони будуть відпочивати ще тиждень – з 25 жовтня по 1 листопада.
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Канікули в Запоріжжі
Заступник мера Запоріжжя Анатолій Васюк написав у фейсбуці, що в місті продовжено осінні канікули в школах.
Він зазначив, що дати дітям ще тиждень відпочинку вирішили через погіршення епідеміологічної ситуації в місті. Осінні канікули у запорізьких школярів мають закінчитися 31 жовтня.
Додамо, що з 18 жовтня Запорізька область перейшла до червоної зони карантину. Школярів обласного центру цього ж дня відправили на канікули – це на тиждень раніше, ніж зазначено у графіку МОН. А тепер відпочинок дітей ще і продовжили.
Тим часом регіон продовжує перебувати в червоній зоні – ситуація з коронавірусом залишається складною. За даними обласного центру контролю і профілактики захворювань МОЗ, за добу, 24 жовтня, в Запоріжжі понад тисячу нових хворих на COVID-19.
Канікули в Черкасах
У Черкасах теж хочуть продовжити канікули на тиждень. Заступник директора департаменту освіти та гуманітарної політики в Черкасах Богдан Бєлов зазначив, що це пов'язано зі стрімким зростанням захворюваності на коронавірус в області.
Він додав, що остаточне рішення все ж – за кожною школою. "Ми рекомендуємо школам продовжити канікули ще на тиждень. Однак кожна школа може приймати рішення самостійно", – наголосив Бєлов.
Додамо, що Черкаси наразі у помаранчевій зоні карантину. Там за добу, 24 жовтня, понад 250 випадків захворювання на коронавірус.
До слова, школи у Києві, Одесі, Луцьку, Дніпрі, Рівному, Житомирі, Полтаві та Миколаєві пішли на заплановані осінні канікули з 25 жовтня.