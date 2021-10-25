У двох містах продовжили осінні канікули у школах ще на тиждень

У Запоріжжі та Черкасах школярі відпочиватимуть на тиждень довше. Місцева влада дозволила продовжити канікули до двох тижнів через погіршення ситуації з коронавірусом.

Так, діти у Запоріжжя та Черкасах були на офіційних канікулах з 18 по 24 жовтня, тепере вони будуть відпочивати ще тиждень – з 25 жовтня по 1 листопада.

До теми Усі школи мають піти на канікули з 25 жовтня, – РНБО

Канікули в Запоріжжі

Заступник мера Запоріжжя Анатолій Васюк написав у фейсбуці, що в місті продовжено осінні канікули в школах.

Він зазначив, що дати дітям ще тиждень відпочинку вирішили через погіршення епідеміологічної ситуації в місті. Осінні канікули у запорізьких школярів мають закінчитися 31 жовтня.

Додамо, що з 18 жовтня Запорізька область перейшла до червоної зони карантину. Школярів обласного центру цього ж дня відправили на канікули – це на тиждень раніше, ніж зазначено у графіку МОН. А тепер відпочинок дітей ще і продовжили.

Тим часом регіон продовжує перебувати в червоній зоні – ситуація з коронавірусом залишається складною. За даними обласного центру контролю і профілактики захворювань МОЗ, за добу, 24 жовтня, в Запоріжжі понад тисячу нових хворих на COVID-19.

Канікули в Черкасах

У Черкасах теж хочуть продовжити канікули на тиждень. Заступник директора департаменту освіти та гуманітарної політики в Черкасах Богдан Бєлов зазначив, що це пов'язано зі стрімким зростанням захворюваності на коронавірус в області.

Він додав, що остаточне рішення все ж – за кожною школою. "Ми рекомендуємо школам продовжити канікули ще на тиждень. Однак кожна школа може приймати рішення самостійно", – наголосив Бєлов.

Додамо, що Черкаси наразі у помаранчевій зоні карантину. Там за добу, 24 жовтня, понад 250 випадків захворювання на коронавірус.

До слова, школи у Києві, Одесі, Луцьку, Дніпрі, Рівному, Житомирі, Полтаві та Миколаєві пішли на заплановані осінні канікули з 25 жовтня.