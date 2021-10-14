Науковець зауважує, що для того, аби учень помітив помилку, то не варто сваритися чи карати його. Достатньо лише не давати винагороду за неї.

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Погані оцінки демотивують учня

Людина, яка зробила помилку, знатиме, що за неї не карають, вона лише не отримає винагороди. Відповідно, думатиме, як діяти в майбутньому, щоби отримувати винагороди.

Комаренко вважає, що негативна оцінка є покаранням, а можливість покарання у людини викликає страх. І як тільки з’являється передчуття помилки і покарання за неї, людина зупиняється з думкою, що краще не зробити завдання, щоб уникнути покарання.

Страх нас вчить не долати проблему, а уникати її.. Покарання – це взагалі не мотивація. Це демотивація. У всіх випадках,

– каже науковець.

Також важливо не критикувати учня публічно в ситуації, коли необхідно поставити негативну оцінку за його роботу.

Адже коли на недоліках наголошують публічно, це демотивує. За його словами, вчитель не знає точних причин, чому домашнє завдання не виконане. "Тут важливо з кожним випадком працювати індивідуально", – додав він.

Винагороджуйте успіхи учня

Окрім того, Віктор Комаренко впевнений, що потрібно винагороджувати успіхи дитини.

Якщо ми акцентуємо увагу на позитивних результатах, то активується дофамінова система, яка буде заохочувати нас далі робити якісь кроки,

– каже Комаренко.

До слова, Міністерство освіти і науки доповнило перелік модельних програм Нової української школи для учнів 5 – 6 класів. Зокрема, доповнили курси робототехніки та STEM-освіти. За ними будуть навчатися всі п’яті класи – з 1 вересня 2022 року.