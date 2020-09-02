Близько 200 тисяч учнів, які раніше навчалися російською, з нового навчального року почали вивчати всі дисципліни українською мовою.

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь запевнив, що в Україні держава мова – українська, тож сьогодні розмови про користування іншими мовами у процесі навчання є лише політичним питанням, передає пресслужба уряду.

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За його словами, на 1 вересня 2020 року близько 200 тисяч учнів, які раніше навчалися російською, вивчатимуть всі дисципліни українською мовою.

Кремінь заявив, що є ще дві категорії, для яких перехід на українську мову навчання відбуватиметься поступово.

Перша категорія – корінні народи (насамперед йдеться про дітей з кримськотатарської громади).

Для них мова навчання у початковій школі може здійснюватися мовою нацменшини, а починаючи з середньої і старшої школи кількість дисциплін українською мовою буде збільшуватися до 80%.

Друга категорія – це представники тих громад, мови яких належать до мов Європейського Союзу.

У них також є право у початковій школі використовувати у навчанні їхню мову, у середній школі дисципліни українською мають складати від 20% до 40%, а у старшій – до 60%.

Мовний омбудсмен додав, що йому хотілося б бачити український дітей – громадянами, які володіють державною мовою, успішно складають іспити, ДПА, ЗНО з української мови.

І нам не буде соромно, ми не будемо ховати очі перед своєю громадою, перед своїми ж дітьми за те, що 29 років "забалакуємо" проблему української мови,

– сказав Тарас Кремінь

Він також наголосив, що його не влаштовує те, що цього року у нас, за даними МОН, тільки 8 дітей з усієї України склали ЗНО з української мови на 200 балів (минулого року їх було 17).

Зазначимо, що у квітні 2019 року Верховна Рада ухвалила закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної".



Що передбачає мовний закон / Інфографіка 24 каналу