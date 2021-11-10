Незалежно від форм власності, станом на 9 листопада, очне навчання у столиці заборонено всім закладам освіти. Про це заявив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

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За його словами, була інформація про те, що дві приватних школи в Києві, попри карантин, працювали в очному режимі.

Щойно ми її отримали, ми одразу звернулися до правоохоронних органів, до Держпродспоживслужби, і вони йдуть туди на перевірку,

– розповів він.

Чиновник наголосив, що запроваджені карантинні обмеження стосуються усіх навчальних закладів.

"Немає різниці, чи це приватний навчальний заклад, чи комунальний. Є рішення міської комісії ТЕБ та НС, і його потрібно виконувати всім суб’єктам господарювання, незалежно від форми власності", – сказав він.

Як покарали школи? На ці два заклади освіти склали протокол щодо порушення статті 44.3 Конституції України та написано заяви відповідно до статті 325 Карного кодексу. Після рішення суду працівників закладів можуть покарати штрафом на суму від 34 до 170 тисяч гривень.

Коли школи Києва пішли на дистанційку

Зазначимо, що школи Києва пішли на карантин через коронавірус з 23 жовтня. Діти вже другий тиждень навчаються дистанційно. Мер міста Віталій Кличко розповів, що учні повернуться за парти лише після поліпшення епідемічної ситуації. Деталі – читайте тут.

Раніше голова Держспоживслужби в Києві Олег Рубан також підтверджував, що можна запропонувати повернення шкіл до очного навчання, коли знизяться показники захворюваності.

До слова, з 8 листопада невакцинованих працівників шкіл та садочків почали відстороняти від роботи. Зазначимо, що педагогів не звільняють, проте на час відсторонення їм не виплачуватимуть зарплату. Скільки вчителів в Україні вже відсторонили – читайте у статті.

Текст публікації Валентина Мондриївського:

Всі, підкреслюю, ВСІ столичні школи працюють у дистанційному режимі відповідно до рішення комісії ТЕБ та НС КМДА. Це рішення прийнято фахівцями, зокрема медиками, які контролюють ситуацію з розповсюдженням коронавірусу й дають свої рекомендації, як зупинити хвилю захворюваності. Ці правила єдині для всіх і їх потрібно дотримуватися!

Держпродспоживслужба разом із поліцією перевірила 33 приватних заклади освіти – лише у 2 з них нехтували забороною на очне навчання. За що й були покарані, а саме – складено протокол щодо порушення статті 44.3 Конституції України та написано заяви відповідно до статті 325 Карного кодексу.