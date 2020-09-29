У 2021 році випускники, які завершують навчання або планують вступати до закладів вищої освіти, матимуть можливість самостійно обирати, яке ЗНО здавати – з української мови і літератури чи лише з української мови. Обидва тестування перевірятимуть компетентність учня.

Про це повідомила пресслужба Міністерства освіти і науки.

Цікаво ЗНО з української мови і літератури у 2021 році: які твори треба прочитати за програмою

Чому вирішили запровадити два ЗНО з української мови та літератури? У МОН наголосили, що така ініціатива повинна більш глибоко оцінити рівень знань з української мови і літератури.

Зокрема, у вступників, які планують здобувати вищу освіту за спеціальностями гуманітарного спрямування. Натомість вступники на технічні спеціальності зможуть обрати для себе тест з української мови.

Яким буде ЗНО-2021 з української мови і літератури

Сертифікаційна робота з української мови і літератури матиме 24 завдання з літератури та 39 – з української мови з вибором відповіді та на встановлення відповідності, а також 4 завдання з української мови з наданням письмової відповіді).

Натомість сертифікаційна робота з української мови міститиме лише завдання з української мови (39 завдань з вибором відповіді або на встановлення відповідності та 1 завдання відкритої форми на надання розгорнутої письмової відповіді).

Але у МОН запевняють, що ЗНО з української мови також передбачає перевірку компетентностей, які формуються за рахунок вивчення у школі української та зарубіжної літератури. Акцент зроблено на перевірці тих умінь, які є важливими для подальшої професійної кар’єри та становлення громадянської компетентності.

Під час виконання тесту з української мови учасникам потрібно буде продемонструвати літературознавчі компетенції, здатність глибоко аналізувати текст, доречно наводити у власному висловленні приклад з художньої літератури або з інших видів мистецтва тощо,

– розповіла заступниця директора УЦОЯО Тетяна Вакуленко.

Тож відсутність завдань з української літератури компенсує наявність завдань для оцінювання рівня сформованості компетентностей вищого рівня.

У МОН наголосили, що дослідження доводять, що для формування читацької компетентності не так важливо читати багато творів, як уміти глибоко та детально опрацьовувати кожен прочитаний твір.

Додамо, що минулого року Кабмін ухвалив нову редакцію українського правопису, проте у завданнях ЗНО протягом п’яти років будуть використовуватися старі норми правопису. Більше деталей про ЗНО з української мови та літератури у 2021 році – читайте за посиланням.