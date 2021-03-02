У школах та садочках Хустської громади на Закарпатті призупинили навчання на два тижні – з 2 по 15 березня. Все через погіршення епідемічної ситуації у громаді, хоча область не належить до червоної зони карантину.

Таке рішення прийняла місцева комісія ТЕБ та НС на засіданні. У протоколі зазначено, що з лютого 2021 року в громаді спостерігається різке збільшення захворюваності на COVID-19.

До теми Усі школи на Вінничині переходять на дистанційне навчання

У період з 1 лютого по 1 березня зареєстрували 368 нових випадків. Госпіталізували 55 хворих.

Крім того євипадки захворювання у навчальних закладах Хустської громади (7 випадків за останній тиждень лютого.

Де ще в Закарпатській області закривають школи

На дистанційне навчання з 1 по 5 березня перевели всіх учнів шкіл Великобичківської громади у Закарпатській області. Дитячі садочки також тимчасово припинили роботу.

Ще раніше на дистанційне навчання перейшли школи Тячівської громади. У такому режимі учні навчаються з 24 лютого по 9 березня.

Натомість в ужгородських школах вже почалися весняні канікули – з 1 по 7 березня. Прийняти таке рішення школам рекомендували члени міської комісії ТЕБ та НС.

До слова, на Житомирщині також збільшилося кількість хворих на COVID-19. Через це у громадах області почали закривати дитсадки і переводити школи на дистанційну форму навчання. Окрім того, деякі учні раніше підуть на канікули. Деталі – читайте тут.