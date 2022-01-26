Ситуація з коронавірус погіршується ледь не щодня. Тож, задля безпеки дітей та вчителів, школи відправляють учнів на дистанційку.

Важливо Чи відправлять садочки і початкові школи на онлайн-навчання через спалах COVID-19

Одеса

Департамент освіти та науки Одеси ініціював розгляд питання про перехід на дистанційне учнів 1 – 11 класів. Регіональна комісія з питань ТЕБ та НС підтримала це рішення. Про це повідомив заступник міського голови Павло Вугельман.

Тож, з 27 січня всі школи міста переводять на дистанційне навчання через високий рівень захворюваності на ГРВІ та COVID-19.

Довідка! Минулої доби, 25 січня, в Одеській області зареєстрували понад 1,3 тисячі нових випадків COVID-19. За весь час пандемії в області зафіксовано 252 тисячі випадків коронавірусу, 5696 осіб померли, 10 тисяч – досі хворіють.

Херсон

Херсонська ОДА повідомила, що школярі всієї області навчатимуться дистанційно з 27 січня. Відповідне рішення ухвалила регіональна комісія з питань ТЕБ та НС.

Згідно з документом, учні 1 – 11 класів шкіл області навчатимуться дистанційно впродовж 10 днів. Таке рішення прийняли у зв’язку з погіршенням епідемічної ситуації в області.

Також заборонено відвідувати заклади позашкільної освіти та проводити в закладах освіти батьківські збори, гуртки, факультативи, спецкурси, а також групові екскурсії і поїздки.

Довідка! За останню добу, 25 січня, в області зафіксовано 508 нових випадків захворювання на COVID-19. Загалом на Херсонщині 82 тисячі хворих на коронавірус.

Де ще учні навчаються дистанційно

Львів – з 26 січня учні 1 – 11 класів перейшли на онлайн-навчання на тижні – до 7 лютого. Позашкільна школа теж пішла на карантин.

– з 26 січня учні 1 – 11 класів перейшли на онлайн-навчання на тижні – до 7 лютого. Позашкільна школа теж пішла на карантин. Івано-Франківськ – з 24 січня там почала діяти червона зона карантину, тому учні 5 – 11 класів навчатимуться дистанційно до 7 лютого. Дитячі садки та 1 – 4 класи шкіл працюють у звичайному режимі.

– з 24 січня там почала діяти червона зона карантину, тому учні 5 – 11 класів навчатимуться дистанційно до 7 лютого. Дитячі садки та 1 – 4 класи шкіл працюють у звичайному режимі. Чернівці – з 24 січня до 7 лютого всі школи на Буковині переходять на дистанційне навчання. Онлайн-заняття триватимуть до 7 лютого.

– з 24 січня до 7 лютого всі школи на Буковині переходять на дистанційне навчання. Онлайн-заняття триватимуть до 7 лютого. Суми – учні 5 – 11 класів та вихованці закладів позашкільної освіти міста переходять на дистанційне навчання до 7 лютого. Працювати очно можуть садочки, спеціальні заклади освіти та початкові школи.

– учні 5 – 11 класів та вихованці закладів позашкільної освіти міста переходять на дистанційне навчання до 7 лютого. Працювати очно можуть садочки, спеціальні заклади освіти та початкові школи. Тернопіль – учні 5 – 11 класів переходять на дистанційну форму навчання. Початкові школи та садочки працюватимуть у звичному режимі.

– учні 5 – 11 класів переходять на дистанційну форму навчання. Початкові школи та садочки працюватимуть у звичному режимі. Чернігів – з 26 січня школи, окрім учнів 1 – 4 класів, перейшли на дистанційне навчання.

– з 26 січня школи, окрім учнів 1 – 4 класів, перейшли на дистанційне навчання. Рівне – школи від 25 січня перейшли на дистанційне навчання. В області станом на 25 січня близько 7 тисяч хворих дітей та 260 вчителів на коронавірус, грип та ГРВІ.

– школи від 25 січня перейшли на дистанційне навчання. В області станом на 25 січня близько 7 тисяч хворих дітей та 260 вчителів на коронавірус, грип та ГРВІ. Волинь – з 26 січня школи Луцька переходять на дистанційне навчання. Йдеться про школи та заклади позашкільної освіти громади. Онлайн-заняття триватимуть з 26 січня по 6 лютого для учнів 5 – 11 класів.

– з 26 січня школи Луцька переходять на дистанційне навчання. Йдеться про школи та заклади позашкільної освіти громади. Онлайн-заняття триватимуть з 26 січня по 6 лютого для учнів 5 – 11 класів. Закарпаття – комісія ТЕБ та НС рекомендувати перевести навчання в школах на дистанційку. Додамо, що на онлайн-навчання вже перейшли всі школи Ужгорода, а також Виноградівської та Великолучківської ОТГ.

МОН просить школи та виші перейти на дистанційку

До слова, МОН надіслало управлінням освіти та керівникам шкіл, коледжів, технікумів та вишів у деяких регіонах рекомендаційні листи з проханням перейти на дистанційне навчання.

Згідно з листом, МОН рекомендує:

у школах – організувати навчання для учнів 5 – 11 класів дистанційно щонайменше протягом двох тижнів;

– організувати навчання для учнів 5 – 11 класів дистанційно щонайменше протягом двох тижнів; у закладах професійної (професійно-технічної) освіти організувати перехід на навчання за дистанційною та/або змішаною формою зі змінами графіку та розкладу занять;

організувати перехід на навчання за дистанційною та/або змішаною формою зі змінами графіку та розкладу занять; у коледжах та вишах – запровадити дистанційне навчання від 27 січня до 25 лютого 2022 року, урахувавши необхідні зміни до розкладу занять.

У відомстві додали, що незалежно від епідемічної ситуації, учням початкової школи, закладів спеціальної освіти та вихованцям садочків дозволяється навчатися очно.