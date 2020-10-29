Міністерство освіти і науки розробили проєкт положення про здобуття вищої та фахової передвищої освіти за дуальною формою навчання. Тобто здобувати освіту можна буде у двох місцях – у закладі освіти та на підприємстві або установі.

Відповідний проєкт МОН представили для громадського обговорення, яке триватиме до 28 листопада. Про це повідомила пресслужба Міносвіти.

Цікаво! Студентам, які виїдуть з гуртожитків через онлайн-навчання, повернуть кошти за проживання, – МОН

Якщо цей закон приймуть, то студенти здобуватимуть практичні знання на робочих місцях від 25% до 60% від загального обсягу матеріалів, визначеного освітньою програмою.

Навчальне навантаження студента буде розподілятися між навчанням у закладі освіти та на робочому місці залежно від особливостей освітньої програми. Графік навчання може бути побудовано по-різному.

Заклад освіти організовуватиме дуальну форму навчання для учнів та студентів, які захочуть це спробувати і пройдуть відбір у роботодавця.

Переваги для студента, який буде здобувати освіту за такою формою навчання:

його професійна спрямованість;

уміння працювати в команді;

відповідальність;

фінансова незалежність.

Для закладу освіти з’являються нові можливості для:

підвищення якості освіти за рахунок оперативної корекції освітніх програм;

прикладних наукових досліджень;

зміцнення конкурентоспроможності на ринку надання освітніх послуг тощо.

Для чого в Україні хочуть запровадити дуальну освіту? Метою провадження такого навчання є підвищення якості підготовки студентів до професійної діяльності.

Організацію дуальної форми освіти зможуть ініціювати як заклади освіти, так і роботодавці. За реалізацію освітньої програми відповідатиме заклад освіти. Натомість роботодавці-партнери відповідатимуть за реалізацію програми навчання на роботі.