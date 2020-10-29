Вищу освіту можна буде здобувати на підприємстві: МОН пропонує проєкт про дуальну освіту
Міністерство освіти і науки розробили проєкт положення про здобуття вищої та фахової передвищої освіти за дуальною формою навчання. Тобто здобувати освіту можна буде у двох місцях – у закладі освіти та на підприємстві або установі.
Відповідний проєкт МОН представили для громадського обговорення, яке триватиме до 28 листопада. Про це повідомила пресслужба Міносвіти.
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Якщо цей закон приймуть, то студенти здобуватимуть практичні знання на робочих місцях від 25% до 60% від загального обсягу матеріалів, визначеного освітньою програмою.
Навчальне навантаження студента буде розподілятися між навчанням у закладі освіти та на робочому місці залежно від особливостей освітньої програми. Графік навчання може бути побудовано по-різному.
Заклад освіти організовуватиме дуальну форму навчання для учнів та студентів, які захочуть це спробувати і пройдуть відбір у роботодавця.
Переваги для студента, який буде здобувати освіту за такою формою навчання:
- його професійна спрямованість;
- уміння працювати в команді;
- відповідальність;
- фінансова незалежність.
Для закладу освіти з’являються нові можливості для:
- підвищення якості освіти за рахунок оперативної корекції освітніх програм;
- прикладних наукових досліджень;
- зміцнення конкурентоспроможності на ринку надання освітніх послуг тощо.
Для чого в Україні хочуть запровадити дуальну освіту? Метою провадження такого навчання є підвищення якості підготовки студентів до професійної діяльності.
Організацію дуальної форми освіти зможуть ініціювати як заклади освіти, так і роботодавці. За реалізацію освітньої програми відповідатиме заклад освіти. Натомість роботодавці-партнери відповідатимуть за реалізацію програми навчання на роботі.
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