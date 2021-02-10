Дуальна освіта в Україні: скільки учнів навчаються за такою формою
В Україні 217 закладів професійно-технічної освіти застосовують дуальну форму навчання. Загалом, за дуальною формою навчаються понад 12 тисяч учнів.
Джерело:Osvita.ua
За словами міністра освіти Сергія Шкарлета, впровадження дуальної форми навчання є однією з форм державно-приватного та соціального партнерства.
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Шкарлет розповів, що кількість працевлаштованих випускників у 2020 році складає 83%.
Одним із напрямів підвищення якості підготовки працівників є створення навчально-практичних центрів за галузевим спрямуванням. На це виділили 100 мільйонів гривень. Наразі з 53 запланованих навчально-практичних центрів уже відкрито 49,
– додав міністр освіти.
Ще наприкінці грудня колегія МОН схвалила Стратегію розвитку професійно-технічної освіти до 2023 року. Вона визначає ключові напрями, за якими відбуватиметься оновлення системи профтехосвіти на наступні кілька років.
Що таке дуальне навчання?Це навчання, це поєднує теорію з практикою на роботі. Так, заклади профосвіти забезпечують учнів більш якісною підготовкою, учні отримують досвід, а підприємство – добре підготовленого до виробництва працівника. Організацію дуальної форми освіти зможуть ініціювати як заклади освіти, так і роботодавці.
Метою провадження такого навчання є підвищення якості підготовки студентів до професійної діяльності.
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