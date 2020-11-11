Минулого року понад 12 тисяч учнів з профтехів навчалися за дуальною формою. Завдяки цьому вони отримали багато практики, тож згодом легко влаштуються на роботу.

Відомо, що найчастіше за дуальною формою навчаються у профтехах Києва, Львівської, Дніпропетровської, Запорізької та Вінницької областях, передає пресслужба МОН.

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Дуальне навчання означає поєднання теорії з практикою на роботі. Так, заклади профосвіти забезпечують учнів більш якісною підготовкою, учні отримують досвід, а підприємство – добре підготовленого до виробництва працівника.

У МОН розповіли, що впродовж 2015-2017 років проводився експеримент з організації навчального процесу з елементами дуальної форми на базі Вищих професійних училищ у Києві, Львові та Запоріжжі.

Цей експеримент засвідчив позитивні результати впровадження елементів дуальної освіти:

високий рівень працевлаштування – до 97%;

підвищення якості професійної підготовки на 12-17%;

додаткові фінансові надходження – до 50 тисяч гривень у кожному профтесі;

зменшення витрат на комунальні послуги та витратні матеріали;

більш стійка та взаємовигідна співпраця з роботодавцями.

Тож при запровадженні дуальної освіти у профтехах співвідноситься навчальний час: на теоретичне навчання відволять 30%, а на виробниче навчання та виробничу практику – 70% навчальних годин.

Відомо, що у 2017-2018 навчальному році розпочали впровадження дуальної форми навчання 52 заклади професійно-технічної освіти в 25 регіонах.