ДСЯО розпочне акредитацію освітніх програм для коледжів

Державна служба якості освіти вперше розпочне процедуру акредитації освітньо-професійних програм для коледжів і технікумів.

Акредитація відбуватиметься відповідно до наказу МОН, що набув чинності 24 грудня 2021 року. Здійснення процедури акредитації покладено на Державну службу якості освіти України.

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З 17 січня 2022 року ДСЯО розпочинає акредитацію освітньо-професійних програм для коледжів, які планують випуск в лютому 2022 року за вперше започаткованими освітньо-професійними програмами в межах спеціальностей, та неакредитованими за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст.

Процедура акредитації триватиме протягом двох місяців з моменту подання заяви до прийняття рішення. Тим закладам освіти, що планують випуск у червні 2022 року і не мають акредитації, рекомендовано подавати документи з березня 2022 року.

Заклади освіти, які бажають акредитувати освітньо-професійну програму у наступному навчальному році, з 1 травня до 1 липня навчального року мають подати в електронному вигляді заяву про наміри акредитації.

Що таке акредитація освітніх програм? Це оцінювання якості освітньої програми та освітньої діяльності закладу освіти за цією програмою на предмет відповідності стандарту освіти.



У разі ухвалення рішення про акредитацію освітньої програми, закладу видають сертифікат про акредитацію або копію рішення і вносить зазначену інформацію до Єдиної державної електронної бази з питань освіти.



Сертифікат про акредитацію вперше видається строком на п’ять років, а під час другої та наступних акредитацій – строком на 10 років.



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