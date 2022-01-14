Другокласник на Буковині зірвався із занедбаної будівлі на території ліцею: він у реанімації

У Чернівецькій області 7-річний хлопчик зірвався із занедбаної будівлі на території ліцею. Його забрала швидка допомога, він зараз в реанімації.

Трагедія сталася на території Кам'янського ліцею Чернівецького району, де хлопчик навчається. За попередньою версією, дитина впала.

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Який стан дитини? Учня госпіталізували до дитячої лікарні із закритою черепно-мозковою травмою. Видання "Суспільне" повідомляє, що до лікарні хлопчика доставили вже непритомним. Його ввели в медикаментозний сон, зараз він дихає за допомогою спеціальної трубки. Його стан тяжкий.

Що учень робив на занедбаній будівлі

За словами директорки ліцею, учень другого класу після уроків дорогою додому заліз на будівлю колишнього тиру, оступився та впав.

Швидку не викликали, бо не було ознак травм. Пішки його не відпустили додому, його відвезли. За півгодини вдома йому стало зле і викликали медиків,

– сказала директорка ліцею Світлана Трифан.

Відомо, що будівля тиру знаходиться на території ліцею, але не належить навчальному закладу, і тому її нібито не можуть обгородити.

На вчителів відкрили справу

Правоохоронці порушили справу за фактом неналежного виконання професійних обов'язків працівниками навчального закладу з охорони життя та здоров'я 7-річного учня. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк від трьох до п'яти років або позбавлення волі на той самий термін.

До слова, через загибель школяра у громаді на Волині учням шкіл під час уроків та перерв заборонили виходити за межі навчального закладу. Відомо, що загиблий учень разом з іншими дітьми пішов зі школи під час великої перерви. Згодом його тіло знайшли у місцевій річці. Деталі – у статті.