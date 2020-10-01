Редакція 24 каналу пропонує читачам перелік важливих змін та новин, які відбулись за останні дні в освіті. Тож, читайте найцікавіші події, які відбулися цього тижня – з 28 по 2 жовтня 2020 року – в українській освіті.

Коронавірус у школах

В Україні продовжують закриватися на карантин школи через виявлення коронавірусу в учнів або вчителів, передає 24 канал.

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У Житомирі школу №5 закривали на карантин через захворювання вчителів. Так, близько 30 педагогів пішли на лікарняний та проходитимуть тестування на COVID-19. Відомо, що коронавірус вже підтвердився у 3 освітян. Проте серед школярів хворих на COVID-19 поки не зафіксовано.

До того ж, станом на 30 вересня у Києві закриті на карантин 5 шкіл – через захворювання вчителів та учнів на коронавірус. На самоізоляцію та дистанційне навчання перевели загалом 276 класів у 118 школах столиці.

Скільки учнів та вчителів захворіли на коронавірус? Усього у Києві COVID-19 виявили у 366 школярів і 193 вчителів.

Натомість у Київській області у 126 закладах освіти виявлено 141 учня та 160 вчителів, які хворіють на СOVID-19. Також на самоізоляції перебувають 164 окремі класи у 94 закладах освіти (понад 4 тисячі учнів та працівників). Повністю переведено на дистанційну форму навчання 26 шкіл.



Як учням повернутись до школи після самоізоляції / Інфографіка 24 каналу

Важливі деталі про ДПА та ЗНО у 2021 році

Міністерство освіти і науки розробило проєкт наказу, що визначає умови проведення державної підсумкової атестації для школярів 4-х, 9-х та 11-х класів у 2021 році.

Які предмети на ДПА у 2021 році складатимуть учні 4-х класів? Державна підсумкова атестація учнів, які завершують здобуття початкової освіти, проводиться у школі в письмовій формі.

Школярі мають складати іспити з таких предметів: українська мова (оцінювання результатів з української мови та читання), математика, мова національної меншини або мова корінного народу (якщо було таке навчання).

Які предмети на ДПА у 2021 році складатимуть учні 9-х класів? Державна підсумкова атестація учнів, які завершують здобуття базової освіти, також проводиться у школі в письмовій формі.

Школярі мають складати іспити з таких предметів: українська мова, математика, один із навчальних предметів зі списку (за рішенням педагогічної ради закладу освіти). Більше про це – читайте тут.

Які предмети на ДПА у 2021 році складатимуть учні 11-х класів? Державна підсумкова атестація учнів, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти, проводиться у формі ЗНО.

Школярі мають складати іспити з таких предметів: українська мова, математика, історія України або іноземна мова (англійська, іспанська, німецька або французька мова – за вибором учня), один із навчальних предметів зі списку за вибором учня.

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Окрім того, МОН оприлюднило офіційний наказ про рішення щодо підготовки окремого тесту з української мови, а також тесту з української мови і літератури. Тож, випускники у 2021 році зможуть обрати, яке ЗНО з мови складати.

Реєстрація для участі у ЗНО триватиме з 1 лютого до 5 березня 2021 року. Всі школи мають зареєструвати учнів для проходження ДПА у формі ЗНО до 1 березня 2021 року.

Дати основної сесії ЗНО у 2021 році:

21 травня – тестуванням з хімії;

24 травня – тестування з іспанської, німецької, французької мов;

25 травня – з англійської мови;

28 травня – з математики;

1 червня – з української мови, української мови і літератури;

4 червня – з історії України;

7 червня – з фізики;

10 червня – з біології;

5 червня – з географії.

Скандали в закладах освіти

Тверк школярок біля пам’ятника

У селищі Талалаївка на Чернігівщині 4 школярки станцювали тверк біля пам'ятника загиблим воїнам війни на Донбасі. Відео, де вони танцюють, опублікували в соцмережі. Відомо, що правоохоронці вже притягнули їх батьків та самих учениць до відповідальності.

Більше інформації та відео – дивіться тут.

Скандал зі шкільним зошитом

Також у соцмережах опублікували обурення через робочий зошит учнів початкових класів. Автори зошиту поставили відомих українських поетів Тараса Шевченка та Лесю Українку в один ряд з співаками – Надією Дорофеєвою та Монатіком.



Користувачі соцмережі почали писати власні обурення. Але зазначимо, що редакція 24 не може підтвердити справжність цього факту та відповідність завдання.

Бюджет-2021 та збільшення зарплат вчителів

У проєкті державного бюджету на 2021 рік передбачено 173,8 мільярда гривень на освіту. Зокрема, на вищу освіту планують виділити майже 40 мільярдів гривень, на середню освіту – ще більше.

Куди підуть гроші у сфері вищої освіти – читайте тут.

Куди підуть гроші у сфері середньої освіти – читайте тут.

За словами т.в.о. міністра освіти і науки Сергія Шкарлета, впродовж 2021 року вчителям піднімуть зарплати майже на 30%. Відповідні кошти вже закладені до проєкту держбюджету України на наступний рік у сумі 102,5 мільярда гривень.

Доходи вчителів вже зросли на 5,8% від 1 вересня. Натомість з 1 січня 2021 року доходи збільшаться ще на 20%, а з 1 липня – ще на 8%. Тобто впродовж 2021 року зарплати освітян збільшаться майже на 30%.

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Цікаві новини зі сфери середньої освіти

Окружний адміністративний суд Києва 6 листопада розгляне позов щодо рішення Київської міської ради про зобов’язання учнів у школах виконувати гімн перед уроками.

Що відомо про цю ситуацію? КМДА підтримала рішення про започаткування виконання учнями та вчителями гімну України у школах. Хоча у відомстві запевнили, що співати гімн не обов'язково, але таке рішення прийняли, щоб виховувати в учнів шанобливе ставлення до держсимволів.

Також відомо, що поліція почне ставити на облік та проводити профілактичні роботи з дітьми, які займаються булінгом у школі. Зокрема, поліцейські проводитимуть з ними ознайомлювальні, попереджувальні та виховні бесіди за місцем проживання або навчання раз на місяць.