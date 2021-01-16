Міністерство освіти і науки відреагувало на поширення інформації щодо проведення Державної підсумкової атестації для учнів 9 класів у онлайн-режимі. Відомство заявило, що тестування відбуватиметься у звичному режимі.

МОН спростовує фейки щодо ДПА

Згідно з нормативними документами, атестація випускників 9-х класів може проводитися в закладі освіти або у формі зовнішнього незалежного оцінювання. Про це повідомили у пресслужбі МОН.

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Наказ МОН №1262 встановлює, що у 2020 / 2021 навчальному році ДПА осіб, які завершують здобуття базової середньої освіти, проводитиметься у закладі освіти у письмовій формі.

Інформація про звільнення від проходження ДПА учнів 9-х класів або її проходження онлайн є неправдивою,

– розповіли у міністерстві.

Чи будуть завдання на ДПА складнішими

У відомстві наголосили, що твердження про ускладнення ДПА є необґрунтованим.

"Завдання для проведення атестації в закладі освіти затверджує керівник закладу освіти. За цими ж нормами ДПА проводилася у 2018 / 2019 навчальному році.

Зверніть увагу! У МОН підготували проєкт типової навчальної програми для учнів 5 – 9 класів. Він передбачає можливість для шкіл самостійно визначати кількість навчальних годин на вивчення кожного предмету.