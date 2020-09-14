З наступного року випускники українських шкіл будуть обов'язково складати Державну підсумкову атестацію з математики.

Про це заявила заступниця директора Центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко під час пресконференції, передає 24 канал.

Цікаво У 2021 році ЗНО з української мови проводитимуть як окремий тест

Раніше випускники могли обирати між математикою та історією України. Проте у 2021 році УЦОЯО вирішив ввести нововведення.

За словами Вакуленко, Державна підсумкова атестація для випускників шкіл буде обов’язковою з української мови та математики.

Заступниця також додала, що з 2021 року випускники також зможуть складати ЗНО із 5 предметів. До цього часу максимальна кількість була 4.