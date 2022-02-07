Нагадаємо, що іспит уже скасовували в попередні два роки через COVID-19, тож тепер українці також вимагають, щоб і цього року ДПА скасували.

До теми ЗНО-2022: як зареєструватися на тестування та головні новації для випускників

У тексті петиції наголосили, що у зв’язку з епідемією коронавірусу та запровадженням дистанційки в областях, варто скасувати державну підсумкову атестацію для учнів 4, 9 та 11 класів.

У зв’язку з нееквівалентною кількістю часу для обробки та засвоєння програми учнями з такою формою навчання у школі,

– додав автор петиції.

На його думку, цього року через онлайн-навчання учням, як і раніше, складно готуватися до іспиту.Він вважає, що якщо ДПА не скасують, як для випускників 2020 та 2021 років, то це буде несправедливо.

Наразі петиція зібрала 1447 підписів. Для розгляду необхідно набрати 25 000 підписів.

Довідка! Державна підсумкова атестація є обов’язковим заходом для випускників 4, 9 та 11 класів. ДПА – це не лише підведення підсумкових знань, але й середній бал свідоцтва про неповну середню освіту (що може стати вирішальним фактором для вступу до коледжу чи ліцею).

Які ДПА обов'язкові для випускників? Для отримання результату ДПА у школі одинадцятикласникам потрібно скласти 4 сертифікаційні роботи ЗНО: