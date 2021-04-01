ДПА для учнів, скандали в закладах освіти та корупція у вишах – підсумки тижня в освіті
Редакція 24 каналу підготувала для вас основні новини в освіті освіти, які сталися цього тижня – з 29 березня по 2 квітня. Тож, читайте про те, чи будуть учні складати ДПА, що сталося у вишах та скандали у закладах освіти.
Джерело:24 канал
ДПА для учнів у 2021 році
Освітній комітет пропонує скасувати ДПА для учнів 11 класів через ситуацію з коронавірусом. Водночас ЗНО буде проведено згідно з календарним планом.
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Так, профільний комітет ВР з питань освіти і науки підтримав рішення скасувати ДПА у формі ЗНО для одинадцятикласників у 2021 році. Однак, остаточне рішення буде приймати Верховна Рада. Його розглянуть найближчим часом.
Кілька днів тому міністр освіти і науки Сергій Шкарлет розповідав, що законодавством визначено норму про обов'язкове проходження ДПА для учнів 11 класу у формі ЗНО.
"Тобто наказом МОН питання про ДПА для учнів 11 класу вирішити неможливо. Це може бути виключно ухвалений відповідний закон", – заявив міністр освіти.
Що відомо про скасування ДПА для 4 та 9 класів? МОН звільнило від проходження ДПА учнів 4 і 9 класів у 2021 році. Шкарлет пояснив, що це зробили для того, щоб поставити учнів в рівні умови. Адже не всі школярі зараз можуть повноцінно навчатися та відвідувати школи.\
Йдеться про тих дітей, які навчаються в червоних зонах, і не мають можливості навчатися в повноформатному режимі,
– запевнив Шкарлет.
Додамо, що ЗНО у 2021 році не скасовуватимуть. Оскільки, за словами міністра освіти, тогорічна практика показала, що МОН може забезпечити його проведення у безпечних умовах навіть під час карантину.
Дати ЗНО у 2021 / Інфографіка 24 каналу
Онлайн-навчання у школі
У більшості шкіл через погіршення ситуації з коронавірусом учні навчаються дистанційно. Так, після канікул школярі продовжують онлайн-навчання.
Натомість в деяких областях учні 1 – 4 класів виходять на навчання в очному режимі. Зокрема, йдеться про Харків та Житомир. Так, діти з 5 квітня повертаються до шкіл. А у Києві, Львові, Одесі та інших деяких областях учні продовжать навчання дистанційно.
Як працюють школи в червоній та помаранчевій зонах? В регіонах червоної зони учням 5 – 11 класів забороняється відвідування шкіл, тому вони переходять на дистанційне навчання. Учні можуть навчатися очно.
Також учням заборонено відвідувати школи, якщо на самоізоляції через контакт з хворим на COVID-19 перебуває більш як 50% дітей та працівників.
Важливо Деякі вчителі замість онлайн-уроків надсилають учням завдання у вайбер: реакція Шкарлета
До того ж, в Україні кількість хворих вчителів та вихователів у 1,5 – 2 рази більша, ніж учнів чи вихованців. Наприклад, у Кіровоградській та Сумській областях хворіє 68 учнів та 131 вчитель, а також 18 школярів та 44 педагоги відповідно.
Корупція у вишах
Вимагала гроші на іспитах: у Бердянську викрили корумпованого декана
У Бердянську на Запоріжжі спіймали на хабарі декана місцевого вишу. Жінка вимагала гроші за здачу іспитів у студентів. Їх мали приносити частинами.
Так, успішну здачу іспиту декан оцінювала в 6 тисяч гривень. ЇЇ затримали під час отримання хабаря. Якщо вину декана доведуть, їй загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років та позбавлення права працювати в системі освіти терміном на 3 роки.
Слідчі просять відсторонити керівника НААН від посади через корупцію
31 березня слідчі Нацполіції разом з СБУ подали клопотання до суду про обрання директору НААН запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення його від посади.
Так, керівника Національної академії аграрних наук підозрюють у корупції. Зокрема, він сприяв у призначенні на посаду керівника одного з державних підприємств, що входять у структуру НААН. Більше – читайте за посиланням.
Скандали та інциденти в закладах освіти
- В підручниках з історії помітили карту без окупованого Криму
У шкільних підручниках з історії України для 9 та 10 класів помітили спотворену карту України. Вона була без окупованого півострова Крим.
Карта України без Криму / Скриншот з підручника
Помилку помітили історики Валерій Рижков та Віталій Скальський. Адже підручники для 10 класу з мапою без Криму є у вільному доступі. Більше про цей скандал – читайте за посиланням.
- Геїв і лесбійок треба лікувати, – викладачка зі Львова
Викладачка Національного університету "Львівська політехніка" Ольга Мер'є потрапила в гомофобний скандал через свої висловлювання. Вона роками розповідає студентам про те, що гендер – це вимисел, а представники ЛГБТ-спільноти – хворі люди, яких треба лікувати.
Це є хворе суспільство. Тобто, якщо хтось себе позиціонує, як гей або лесбійка, то це людина, у якої нездорова психіка, і це людина, яку треба лікувати… Ми не повинні їх розуміти, ми їх повинні лікувати, – заявила Ольга Мер'є.
- 12-річний школяр на Полтавщині помер під час перерви
Під Полтавою 12-річний школяр помер просто під час перерви між уроками. Медики намагалися врятувати хлопця, але всі зусилля виявилися марними.
За неофіційною інформацією, причиною смерті хлопчика в школі могло стати падіння з високого ганку парадного входу, який у зимовий час закритий.
- Обшуки в медичному університеті
У Київському медичному університеті Служба безпеки України та столична прокуратура проводять обшуки. Університет підозрюють у незаконному зарахуванні іноземних студентів.
Новини вищої освіти
В Україні створять державний університет науки і технологій
Уряд ухвалив рішення створити Український державний університет науки і технологій. Фінансувати новоутворений виш будуть у межах видатків, передбачених МОН.
З часом до Українського державного університету науки і технологій приєднаються:
- Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна;
- Національна металургійна академія України.
Відкрито нову програму Еразмус+ на наступні 6 років
Європейська комісія офіційно оголосила про відкриття нової програми Еразмус+ на 2021 – 2027 роки. Бюджет складає понад 26 мільярдів євро.
Основними цілями програми буде сприяння:
- академічній мобільності у галузі освіти та професійного розвитку;
- неформальній та інформальній навчальній мобільності серед молоді;
- навчальній мобільності персоналу сфери спорту.
Що відомо про Еразмус+Це програма Європейського Союзу, яка підтримує проєкти співпраці і партнерства, заходи і мобільність у галузі освіти, професійної підготовки студентів різних ступенів, працівників університетів, представників державного, громадського та приватного сектору.
Усі напрями програми мають різні можливості, відкриті на основі пріоритетів співпраці ЄС з країнами-сусідами та передбачають співпрацю між країнами-партнерами програми для обміну успішними практиками.
У львівському військовому ліцеї навчатимуться дівчата
Львівський державний ліцей імені Героїв Крут наразі є єдиним військовим навчальним закладом в області. І там готують два нових вектори розвитку. Зокрема, у ліцеї підготують умови для навчання дівчат.
Тож, львівські освітяни будуть "працювати над тим, щоб ліцей імені Героїв Крут став прикладом підготовки як для чоловіків, так і для жінок".
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