Редакція 24 каналу підготувала для вас основні новини в освіті освіти, які сталися цього тижня – з 29 березня по 2 квітня. Тож, читайте про те, чи будуть учні складати ДПА, що сталося у вишах та скандали у закладах освіти.

ДПА для учнів у 2021 році

Освітній комітет пропонує скасувати ДПА для учнів 11 класів через ситуацію з коронавірусом. Водночас ЗНО буде проведено згідно з календарним планом.

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Так, профільний комітет ВР з питань освіти і науки підтримав рішення скасувати ДПА у формі ЗНО для одинадцятикласників у 2021 році. Однак, остаточне рішення буде приймати Верховна Рада. Його розглянуть найближчим часом.

Кілька днів тому міністр освіти і науки Сергій Шкарлет розповідав, що законодавством визначено норму про обов'язкове проходження ДПА для учнів 11 класу у формі ЗНО.

"Тобто наказом МОН питання про ДПА для учнів 11 класу вирішити неможливо. Це може бути виключно ухвалений відповідний закон", – заявив міністр освіти.

Що відомо про скасування ДПА для 4 та 9 класів? МОН звільнило від проходження ДПА учнів 4 і 9 класів у 2021 році. Шкарлет пояснив, що це зробили для того, щоб поставити учнів в рівні умови. Адже не всі школярі зараз можуть повноцінно навчатися та відвідувати школи.\

Йдеться про тих дітей, які навчаються в червоних зонах, і не мають можливості навчатися в повноформатному режимі,

– запевнив Шкарлет.

Додамо, що ЗНО у 2021 році не скасовуватимуть. Оскільки, за словами міністра освіти, тогорічна практика показала, що МОН може забезпечити його проведення у безпечних умовах навіть під час карантину.



Дати ЗНО у 2021 / Інфографіка 24 каналу

Онлайн-навчання у школі

У більшості шкіл через погіршення ситуації з коронавірусом учні навчаються дистанційно. Так, після канікул школярі продовжують онлайн-навчання.

Натомість в деяких областях учні 1 – 4 класів виходять на навчання в очному режимі. Зокрема, йдеться про Харків та Житомир. Так, діти з 5 квітня повертаються до шкіл. А у Києві, Львові, Одесі та інших деяких областях учні продовжать навчання дистанційно.

Як працюють школи в червоній та помаранчевій зонах? В регіонах червоної зони учням 5 – 11 класів забороняється відвідування шкіл, тому вони переходять на дистанційне навчання. Учні можуть навчатися очно.

Також учням заборонено відвідувати школи, якщо на самоізоляції через контакт з хворим на COVID-19 перебуває більш як 50% дітей та працівників.

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До того ж, в Україні кількість хворих вчителів та вихователів у 1,5 – 2 рази більша, ніж учнів чи вихованців. Наприклад, у Кіровоградській та Сумській областях хворіє 68 учнів та 131 вчитель, а також 18 школярів та 44 педагоги відповідно.

Корупція у вишах

Вимагала гроші на іспитах: у Бердянську викрили корумпованого декана

У Бердянську на Запоріжжі спіймали на хабарі декана місцевого вишу. Жінка вимагала гроші за здачу іспитів у студентів. Їх мали приносити частинами.

Так, успішну здачу іспиту декан оцінювала в 6 тисяч гривень. ЇЇ затримали під час отримання хабаря. Якщо вину декана доведуть, їй загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років та позбавлення права працювати в системі освіти терміном на 3 роки.

Слідчі просять відсторонити керівника НААН від посади через корупцію

31 березня слідчі Нацполіції разом з СБУ подали клопотання до суду про обрання директору НААН запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення його від посади.

Так, керівника Національної академії аграрних наук підозрюють у корупції. Зокрема, він сприяв у призначенні на посаду керівника одного з державних підприємств, що входять у структуру НААН. Більше – читайте за посиланням.

Скандали та інциденти в закладах освіти

В підручниках з історії помітили карту без окупованого Криму

У шкільних підручниках з історії України для 9 та 10 класів помітили спотворену карту України. Вона була без окупованого півострова Крим.



Карта України без Криму / Скриншот з підручника

Помилку помітили історики Валерій Рижков та Віталій Скальський. Адже підручники для 10 класу з мапою без Криму є у вільному доступі. Більше про цей скандал – читайте за посиланням.

Увага! У 2014 році Росія незаконно окупувала Крим. Верховна Рада офіційною датою початку окупації Криму військами Росії встановила 20 лютого 2014 року. 26 лютого 2021 року Україна відзначила день Кримського спротиву російській окупації.

Геїв і лесбійок треба лікувати, – викладачка зі Львова

Викладачка Національного університету "Львівська політехніка" Ольга Мер'є потрапила в гомофобний скандал через свої висловлювання. Вона роками розповідає студентам про те, що гендер – це вимисел, а представники ЛГБТ-спільноти – хворі люди, яких треба лікувати.

Це є хворе суспільство. Тобто, якщо хтось себе позиціонує, як гей або лесбійка, то це людина, у якої нездорова психіка, і це людина, яку треба лікувати… Ми не повинні їх розуміти, ми їх повинні лікувати, – заявила Ольга Мер'є.

12-річний школяр на Полтавщині помер під час перерви

Під Полтавою 12-річний школяр помер просто під час перерви між уроками. Медики намагалися врятувати хлопця, але всі зусилля виявилися марними.

За неофіційною інформацією, причиною смерті хлопчика в школі могло стати падіння з високого ганку парадного входу, який у зимовий час закритий.

Обшуки в медичному університеті

У Київському медичному університеті Служба безпеки України та столична прокуратура проводять обшуки. Університет підозрюють у незаконному зарахуванні іноземних студентів.

Новини вищої освіти

В Україні створять державний університет науки і технологій

Уряд ухвалив рішення створити Український державний університет науки і технологій. Фінансувати новоутворений виш будуть у межах видатків, передбачених МОН.

З часом до Українського державного університету науки і технологій приєднаються:

Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна;

Національна металургійна академія України.

Відкрито нову програму Еразмус+ на наступні 6 років

Європейська комісія офіційно оголосила про відкриття нової програми Еразмус+ на 2021 – 2027 роки. Бюджет складає понад 26 мільярдів євро.

Основними цілями програми буде сприяння:

академічній мобільності у галузі освіти та професійного розвитку;

неформальній та інформальній навчальній мобільності серед молоді;

навчальній мобільності персоналу сфери спорту.

Що відомо про Еразмус+ Це програма Європейського Союзу, яка підтримує проєкти співпраці і партнерства, заходи і мобільність у галузі освіти, професійної підготовки студентів різних ступенів, працівників університетів, представників державного, громадського та приватного сектору.



Усі напрями програми мають різні можливості, відкриті на основі пріоритетів співпраці ЄС з країнами-сусідами та передбачають співпрацю між країнами-партнерами програми для обміну успішними практиками.

У львівському військовому ліцеї навчатимуться дівчата

Львівський державний ліцей імені Героїв Крут наразі є єдиним військовим навчальним закладом в області. І там готують два нових вектори розвитку. Зокрема, у ліцеї підготують умови для навчання дівчат.

Тож, львівські освітяни будуть "працювати над тим, щоб ліцей імені Героїв Крут став прикладом підготовки як для чоловіків, так і для жінок".