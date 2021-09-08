Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час засідання уряду розповів, що більшість обмежень, які передбачені в жовтому та червоному рівні не застосовуватимуться, якщо у навчальних закладах будуть вакциновані колективи.

Важливо Закладам освіти варто готуватися до переходу на дистанційне навчання, – Ляшко

За словами міністра, робота закладів освіти у жовтому рівні не буде обмежуватися за умови 80% вакцинованих хоча б однією дозою.

Для жовтого рівня буде достатньо однієї дози вакцини, а вже для червоного – буде потрібний повний курс щеплень проти COVID-19,

– пояснив Віктор Ляшко.

Раніше очільник МОЗ наголошував, що у разі, якщо така норма (йдеться про 80% вакцинованих працівників) не дотримується, то школи перейдуть в онлайн-режим.

Наразі з понеділка, 13 вересня, Чернігівська та Сумська області планують закрити на карантин більшість шкіл та дитячих садочків. Діти там перейдуть на дистанційку.

До слова, у МОЗ заявляли, що при червоному рівні епідемнебезпеки відвідувати заклади освіти заборонено всім, крім вихованців садочків, спеціальних закладів освіти та учнів 1–4 класів шкіл. Для інших здобувачів освіти навчання відбувається дистанційно.