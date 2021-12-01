Батьки обурені такою ситуацію. Про це розповіла місцева жителька Наталія Пономаренко у фейсбуці "Я люблю Красноград".

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Проблема з туалетами у ліцеї

За її словами, некомпетентність керівництва Красноградського ліцею призвела до санітарно-гігієнічного колапсу. Адже у ліцеї – 566 учнів та 101 людина персоналу, і всі вони змушені користуватись лише трьома унітазами. Інші 24 демонтували – через ремонт, однак він зупинився ще в жовтні.

Діти терплять по 2 – 3 уроки, це шкодить їхньому здоров'ю та навчальному процесу. Це спонукає дітей порушувати моральні та етичні норми, порушувати закон та бігати "мітити" кути школи... Ганьба,

– каже Наталія Пономаренко.

Жінка розповіла, що спілкувалась із директоркою ліцею Наталію Євтушенко. Та сказала, що діти ходять у туалети інклюзивної школи, але жінка їй не вірить.

Адже після опитування дітей стало відомо, що всі ходять на один унітаз, який встановлювався для вчителів групи продовженого дня на цокольному поверсі. "Персонал не встигає прибирати, стоять черги, як за подарунками... "Штин" стоїть на весь поверх", – додає Наталія Пономаренко.



Скріншот публікації Наталії Пономаренко

Що кажуть у міськраді

У міськраді Краснограда у відповідь на звернення щодо ситуації з туалетами у ліцеї №4 пояснили, що там планували зробити капітальний ремонт системи опалення та внутрішніх туалетів до кінця 2021 року.

Договір на роботи укладав відділ освіти Красноградської районної адміністрації, а заклад нині підпорядкований відділу освіти міськради. Міськрада, за їх словами, "не виконує зобов’язання, взяті попереднім органом управління".

"Враховуючи ситуацію, що склалася, у Красноградському ліцеї №4 з 8 листопада запроваджено змішану форму навчання учнів, що обмежує одночасне перебування великої кількості дітей у закладі. Було передбачено можливість функціонування чотирьох внутрішніх туалетів закладу", – зазначається у повідомленні міськради.

У ліцеї хочуть встановити вуличні туалети

У міськраді додали, що для повного забезпечення потреб учнів на період ремонту планується встановлення зовнішніх туалетів.

Наталія Пономаренко назвала абсурдом ідею з вуличними туалетами, і запропонувала чиновникам самим ходити у туалет на вулиці.

Діти бояться йти до школи, вчителі бігають у туалет на автовокзал або винаймають таксі додому. Який абсурд взимку ставити дерев'яні туалети на вулиці!,

– додала вона.

До слова, в українських школах часто зустрічаються проблеми зі шкільними туалетами.

Скандали з шкільними туалетами

У деяких червоноградських школах в кабінках туалетів немає дверей. За словами батьків, дівчатка соромляться туди ходити, адже за ними можуть підглянути хлопці, ба навіть зняти на камеру.



Шкільні туалети в Червонограді / Фото "Суспільне"

У Дніпрі батьків обурив туалет в школі №113 – там немає дверей та навіть туалетного паперу . Також у кабінках відсутні сміттєві відра, куди б можна було викидати сміття. Відео – дивіться за посиланням.

. Також у кабінках відсутні сміттєві відра, куди б можна було викидати сміття. Відео – дивіться за посиланням. У школі на Закарпатті першокласник провалився у вигрібну яму. Однокласники відразу забили на сполох. Тому вчителі витягнули школяра з ями. Водночас у місцевому відділі освіти інцидент заперечують і кажуть, що він просто вступив ногою у фекалії.

Текст публікації Наталії Пономаренко:

Красноградська Міськрада зробила відписку, але вирішення проблеми не знайшла. Можливо, школу треба перевести на дистанційне навчання??!

В школі 3 унітази: один для хлопчиків, один унітаз-для дівчаток, один унітаз- для групи продовженого дня. Не 3 туалети, а 3( три) унітази. Діти бояться йти до школи, вчителі бігають в туалет на автовокзал, або винаймають таксі додому. Який АБСУРД взимку ставити дерев'яні туалети на вулиці!

Законом всі вуличні туалети навчальних закладів було знесено, по-перше. По-друге, це взагалі, не вирішує проблем забезпечення процесу навчання, що не зашкоджує здоров'ю дітей. Перші вимоги до навчальних закладів, для їх належного функціонування, це наявність санвузлів в потрібній кількості та умивальників.

Це ви у міськраді ходіть взимку в туалет на вулиці! Це якийсь сором, за такі рішення влади, яка жирує на наші податки та нехтує здоров'ям підростаючого покоління нашої громади, здоров'ям наших дітей! Таке враження, що відповідь писав якийсь школяр.. Можу вам відкрито та з впевненістю сказати, що Красноград нічого гарного не чекає...