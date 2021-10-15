Дострокові канікули у школах

Раніше МОН рекомендувало розпочати осінні канікули для учнів з 25 жовтня. Проте МОЗ просить школи піти на канікули раніше – з 18 жовтня через погіршення ситуації з коронавірусом.

До теми Вакцинація чи карантин: все про роботу шкіл, обмеження та обов’язкові щеплення для вчителів

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко впевнений, що відправлення школярів на дострокові канікули вплине на поширення коронавірусу та зменшить кількість необов'язкових соціальних контактів.

За його словами, зазвичай канікули або призупинення навчального процесу призводить до щонайменше на 15% зниження захворюваності вже за 5 днів після ухвалення цього рішення.

Більшість областей дослухалися до цієї рекомендації і відправляють дітей на відпочинок з понеділка, 18 жовтня.

Де канікули почнуться з 18 жовтня:

Львів – усі школярі міста з 18 жовтня йдуть на 2-тижневі канікули до 1 листопада.

Харків – у місті та області вирішили запровадити шкільні канікули з 18 жовтня. Діти також відпочиватимуть до 1 листопада.

Вінниця – осінні канікули розпочнуться з 18 жовтня і триватимуть до 24 жовтня включно.

Хмельницький – учні підуть на тиждень з 18 по 24 жовтня.

Херсон – канікули з 18 жовтня на тиждень. Далі можлива дистанційка, адже область в червоній зоні.

Івано-Франківськ – учні йдуть на канікули з 18 жовтня до 24 жовтня.

Кропивницький – учні понад 30 шкіл міста відпочиватимуть з 18 до 29 жовтня, ще 6 шкіл запланували канікули з 25 жовтня.

Суми – у школах також перенести канікули на 18 жовтня.

Проте в деяких містах вирішили не переносити канікули, заявивши, що там контрольована ситуація з коронавірусом і вони не потребують дострокового відпочинку.

В яких областях школи підуть на канікули з 25 жовтня:

Одеса

Київ

Луцьк

Дніпро

Рівне

Житомир

Полтава

Миколаїв.

Окрім того, у МОЗ припускають, що канікули можуть продовжити та допускають, що учні можуть бути вдома близько 3 – 4 тижнів.

Скоріш за все, канікули будуть трошки продовжені. Але ми не вважаємо, що вони будуть доволі тривалими. Зазвичай вони тривають впродовж 2 тижнів, ми зараз дискутуємо про термін 3 – 4 тижні,

– зазначив санлікар Ігор Кузін.

Він додав, що наразі на стаціонарному лікуванні через коронавірус перебувають 607 дітей.

Обов’язкова вакцинація вчителів

У Міністерстві охорони здоров’я наголосили, що якщо до листопада вчителі не матимуть щеплення проти COVID-19, то їх відсторонять від роботи на період карантину без збереження зарплати.

Скільки часу мають вчителі для вакцинації? Наказ МОЗ від 7 жовтня 2021 року про обов'язкову вакцинацію освітян набуде чинності через місяць. Отже, вони ще можуть встигнути вакцинуватись – до 7 листопада.

Ті, хто не буде вакцинований на визначену дату, мають робити ПЛР-тести або антиген-тести, щоб ходити на роботу. В іншому випадку, їх відсторонять (відправлять у відпустку) без збереження заробітної плати.



Вакцинація вчителів / Фото 24 каналу

У КМДА додають, що директори шкіл у Києві можуть отримати догану за відсутність контролю за вакцинацією співробітників від коронавірусу. Водночас більше, ніж одна догана, є підставою для звільнення.

Міністр освіти Сергій Шкарлет заявив, що станом на 11 жовтня принаймні одну дозу вакцини від COVID-19 отримали майже 84% освітян. Найвищий показник демонструє Миколаївська область (там щеплено понад 98% вчителів).

Також Харківська область досягла показника у майже 91%, Луганська – 90%, а Донецька – 89,6%.

В яких областях не вакцинувалося достатньо вчителів:

Наразі, за його словами, лише шість областей поки що не досягли позначки у 80%. Йдеться про:

Херсонську область – 73% вакцинованих освітян;

Рівненську область – 74,3%;

Волинську область – 76%;

Івано-Франківську область – 77,8%;

Одеську область – 78,3%;

Львівську область – 79%.

Зазначимо, що робота шкіл у жовтій зоні в режимі офлайн дозволена, але якщо там вакциновано не менш ніж 80% працівників. Заклади, в яких цей відсоток нижчий, будуть переходити на дистанційку.

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До слова, учні та вчителі все частіше хворіють на коронавірус. Лише на Волині зараз 16 спалахів COVID-19 у школах та садочках. А все через те, що не всі вчителів згодні на вакцинацію.

Вступна кампанія-2022

Міністерство освіти і науки затвердило умови прийому на навчання до вишів у 2022 році. Вони є обов'язковими для всіх вишів, коледжів та наукових установ (окрім військових вишів та закладів зі специфічними умовами навчання).

Терміни вступної кампанії:

Реєстрація електронних кабінетів вступників для вступу на перший курс розпочнеться 1 липня 2022 року.

Прийом документів від вступників розпочнеться 14 липня і закінчиться 16 липня для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів, творчих конкурсів, 22 липня – для осіб, які вступають за результатами ЗНО, а також вступних іспитів та творчих конкурсів.

Вступні іспити, творчі конкурси проводитимуться в кілька потоків з 1 по 13 липня включно. Водночас у період з 14 по 22 липня можуть проводитись додаткові сесії іспитів або творчих конкурсів для вступників на контракт. Співбесіди будуть проводити з 17 до 19 липня.

Формування рейтингових списків абітурієнтів на бюджет, які вступатимуть на основі результатів ЗНО, творчих конкурсів та вступних іспитів, відбудеться не пізніше 27 липня.

Вступники, які отримали рекомендації для зарахування, мають подати оригінали документів для зарахування на бюджет до 4 серпня. Зарахування вступників проводитиметься 5 серпня, на контракт – до 30 вересня.

Додамо, що ЗНО для випускників у 2022 році проводитиметься, ймовірно, з 23 травня до 15 липня. Максимально учасники зможуть пройти п’ять тестувань ЗНО. Проте у 2022 році випускники можуть скласти ЗНО також з додаткових предметів, але за власні гроші.

Скандали в освіті

У Дніпрі школяр побив вчительку, бо та забрала у нього телефон

У Дніпрі школяр просто під час уроку накинувся на вчительку музики за те, що вона забрала в нього смартфон. В результаті – у жінки множинні синці та гематоми.

Батьки дитини нібито забрали зі школи документи і не стали вибачатися перед педагогом через конфлікт. Натомість у навчальному закладі зараз проводяться перевірки.

Фото жахливих страв з шкільної їдальні на Закарпатті

Батько учня школи №1 у місті Виноградів Закарпатської області обурений харчуванням у їдальні. Чоловік назвав їжу, яку у школі готують для дітей, "баландою", а користувачі вважають, що це більше схоже на "помиї", а не страви.

Їжа на фото виглядає неапетитно: борщ блідо-помаранчевого кольору, в якому помітно лише капусту. А каша розпливлася тарілкою, а зверху підлива кольору супу.



Суп у школі Виноградара / Фото Ромоло Меніса

В Ужгороді батьки учнів початкової школи №6 також скаржаться на неякісне харчування дітей. За їх словами, учнів годують найдешевшими продуктами, млинці подають у файлах, а у котлети додають хліб та воду замість м’яса. Подробиці скандалу – читайте у статті.

Київські школярі потролили проросійську вчительку дотепним флешмобом

В одній зі шкіл Києва учні вирішили оригінально провчити вчительку із проросійськими поглядами. Вони запустили флешмоб, присвячений Степану Бандері.

Обурені поглядами педагогині-фанатки "русского мира", діти почали просто на уроці співати пісню зі словами "Батько наш – Бандера, Україна – мати, ми за Україну підем воювати". Відео – дивіться тут.

В сільській школі на Кіровоградщині діти бояться ходити в туалет через жахливі умови

У школі в селі Луполове Кіровоградської області учні та вчителі змушені користуватися туалетом на вулиці. Деякі діти бояться до нього ходити і терплять весь день. У цій школі не можуть зробити внутрішню вбиральню вже понад 55 років.

Взимку, коли холодно, учні молодших класів користуються біотуалетами, які для них закупили батьки. Деталі та моторошні фото туалетів – дивіться за посиланням.

Грибок та тріщини: у Києві батьки скаржаться, що їхні діти навчаються в жахливих умовах

Учні школи №162 у Києві на уроках дихають хлоркою та вчаться в класах із полущеними стінами та грибком. Батьки на жахливі умови скаржаться регулярно, а школа та відділ освіти запевняють, що чекають грошей на ремонт.

Батьки учнів переконують, що у столичній школі №162 стіни у грибку та тріщинах, а в класі є величезна дірка, яка виходить просто в басейн. Фото та деталі – читайте тут.

В окупованому Севастополі учнів змушують присягати росгвардії

У тимчасово окупованому Росією Севастополі продовжують тотальну мілітаризацію школярів. Там для дітей відкрили кадетські класи та змушують їх присягати росгвардії.

Окупанти продовжують реалізовувати політику мілітаризації освіти в Криму і Севастополі, відкриваючи так звані кадетські класи з вивченням військової справи, історії РФ та військовою підготовкою. Подробиці – у статті.

Рішення уряду та МОН

МОН надало рекомендації вчителям щодо викладання у школах

Міністерство освіти і науки розробило методичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів у школах в 2021/22 навчальному році. Як складати календарно тематичний план та оцінювати учнів – читайте у статті.

До теми Конкурс "Учитель року" проведуть у чотирьох номінаціях: як взяти участь

Уряд затвердив положення про ліцеї

Уряд затвердив положення про ліцей, яке врегульовує основні засади діяльності таких закладів освіти. Як вони працюватимуть та як будуть зараховувати учнів – читайте у статті.

Уряд ухвалив оновлений проєкт закону про дошкільну освіту

Цим документом МОН пропонує запровадити інтернатуру для молодих вихователів, реалізувати принцип "гроші ходять за дитиною" та надати садочкам автономію. Законопроєкт передбачає покращення умов для дітей. Деталі – читайте у статті.

МОЗ розпочало раптові перевірки працівників шкільних їдалень

Міністерство охорони здоров'я з 11 жовтня розпочало раптові перевірки працівників шкільних їдалень на виявлення стафілококу. Виявлені носії інфекції золотистого стафілококу будуть відсторонені від роботи на час лікування і до повного одужання.

Останні підсумки місяця:

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Підсумки тижня – з 4 по 8 жовтня 2021 року про імена найкращих вчителів, обов'язкову вакцинацію та дистанційку.

Підсумки тижня – з 27 вересня по 1 жовтня дистанційку в школах, примусова вакцинація освітян та скандали.

Підсумки тижня – з 6 по 10 вересня 2021 року про подробиці стрілянини з арбалета у школі та можливість дистанційки.