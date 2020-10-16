Ми підготували для вас всі найголовніші новини, заяви та рішення уряду та Міністерства освіти і науки, які відбулись за останній тиждень. Читайте найцікавіші події, які відбулися з 12 по 16 жовтня у сфері української освіти.

Дострокові канікули для учнів

Кабінет Міністрів України рекомендував школам піти на канікули з 15 жовтня до 30 жовтня 2020 року. Але у деяких регіонах вирішили не починати дострокові канікули. Зокрема, так вирішив і Київ. Так, в столиці школи запровадять канікули з середи, 21 жовтня.

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Натомість у Харкові теж планували канікули з 21 жовтня, але оскільки місто з понеділка буде відноситися до червоної зони, там вирішити таки відправити дітей відпочивати раніше – з 19 жовтня.

Натомість у Тернополі деякі школи почали канікули з 15 жовтня, а деякі зроблять це пізніше. Загалом, досить мало шкіл пішли на карантин з 15 жовтня, як рекомендував Кабмін та МОН. Коли в містах почнуться канікул – читайте тут.

Як працюватимуть дитячі садочки в жовтні? Сергій Шкарлет розповів, що у МОН не планують закривати садочки через те, що, за даними ВООЗ та МОЗ, діти дошкільного віку – це найменш вразлива категорія.

До того ж, батьки не можуть залишити дітей малого віку самих вдома, оскільки їм потрібно працювати.

Коронавірус в школах

Станом на 16 жовтня у Києві вісім шкіл (три школи у Печерському, три – в Оболонському та по одній у Дарницькому і Подільському районах) закриті на карантин. На дистанційному навчанні перебуває 598 класи, натомість усього у Києві COVID-19 виявили у 579 школярів та 449 вчителів.

Окрім того, через погіршення ситуації з коронавірусом червону зону розширили. В яких містах та районах червоної зони заривають школи з понеділка, 19 жовтня – читайте у матеріалі.



Адаптивний карантин: нові обмеження / Інфографіка 24 каналу

До слова, загалом в Україні вже майже 110 тисяч учнів перебувають на самоізоляції. Ще 4700 класів та 320 шкіл перебувають на карантині.

Скандали в закладах освіти

Вчителька накинулася на дитину через відповідь українською

Вчителька малювання з Одеси накинулася на ученицю за те, що вона забула альбом та відповіла педагогу українською мовою. За це вчительку вже звільнили з роботи.

У записі чути, як учителька Пирогова Раїса при всьому класі довела дівчинку до сліз. Педагог також заявила, що учениця ставить себе вище за всіх через те, що спілкується українською мовою. Дивіться відео – тут.

Батька зацькували, бо той відмовився здавати гроші в школу

Адміністрація школи №56 у Миколаєві зацькувала у соцмережі батька, який відмовився скидати гроші на фонди та подарунки для інших. Також чоловікові повідомили, що його донька залишиться без частування на святі та закликали забрати ученицю зі школи.

Деталі вступу у 2021 році

Міністерство освіти і науки затвердило нові Умови прийому на навчання на 2021 рік. Зокрема, основний етап вступної кампанії відбудеться у липні, а не серпні, як це було раніше, щоб абітурієнти могли відпочити перед початком навчального року.

Майже всі вступники зможуть подавати заяви на вступ та зарахування в електронному вигляді.

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Також у нових умовах вступу також йдеться про те, що єдиний вступний іспит з іноземної мови стане обов’язковим для вступників на магістратуру на всі спеціальності.

Коли відбудеться пробне ЗНО у 2021 році? Реєстрація для участі у пробному ЗНО триватиме протягом 5 – 19 січня 2021 року.

А тестування з усіх навчальних предметів (українська мова, українська мова і література, історія України, математика, біологія, географія, фізика, хімія, англійська мова тощо) відбудуться 10 квітня 2021 року.

Головні події тижня та рішення уряду в сфері освіти

Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження за позовом тимчасового очільника МОН Сергія Шкарлета проти Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО).

Чому Шкарлет подав позов до суду? Шкарлет просить суд визнати протиправними дії Етичного комітету НАЗЯВО, які підтвердили плагіат у його 4-х наукових роботах.



Сергій Шкарлет подав до суду / Фото LB

Уряд ухвалив рекомендації про те, що школи можуть почати навчання дистанційно після закінчення канікул, які триватимуть до 30 жовтня.

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Натомість для учнів початкових класів після канікул Після 30 жовтня для учні 1 – 4 класів, залежно від епідемічної ситуації та рівня захворюваності, можуть запровадити змішане або очне навчання.

Також уряд порекомендував закладам вищої та передвишої освіти перейти на дистанційне навчання з 15 жовтня по 15 листопада 2020 року з рекомендованим виїздом студентів із гуртожитків. Але примусово виселяти студентів з гуртожитків на час дистанційного навчання ніхто не буде.

Сумна новина! Український філолог та професор Інституту журналістики КНУ ім.. Шевченка Олександр Пономарів помер вранці 14 жовтня. Він вже рік перебував у лікарні. Його біографію можна прочитати в нашому матеріалі.

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про виділення коштів на забезпечення дистанційного навчання для шкіл, зокрема, на створення онлайн-курсів для учнів та вчителів. Вони будуть проводитися з різних предметів.

У Міносвіти також повідомили, що уряд прийняв зміни щодо забезпечення підручниками учнів і вчителів у школах, які перейшли з російської на українську мову навчання. Зокрема, 6 класи першими отримають шкільні посібники.