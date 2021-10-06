КНУ Шевченка наголосив, що дослідники з університету – перші та наразі єдині в Україні співавтори Нобелівського лауреата з хімії 2021 Бенджаміна Ліста.

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У виші повідомили, що співавторами дослідження Ліста були дослідники КНУ імені Тараса Шевченка:

професор Хімічного факультету КНУ Олександр Григоренко ,

, професор та директор Інституту високих технологій КНУ Ігор Комаров ,

, колишній аспірант ІВТ (Інституту високих технологій) Андрій Тимцунік,

Згадується про спільну роботу дослідників про асиметричний органокаталіз: List, B., Čoric̈, I., Grygorenko, O. O., Kaib, P. S. J., Komarov, I., Lee, A., . . . Van Gemmeren, M. (2014). The catalytic asymmetric α-benzylation of aldehydes. Angewandte Chemie – International Edition.

Зазначимо, що Нобелівська премія з хімії 2021 була вручена 6 жовтня Бенджаміну Лісту і Девіду Макміллану за розвиток асиметричного органокаталізу.

Довгий час вважалося, що у наших тілах є всього два види каталізу – метали та ферменти. Водночас Ліст і Макміллан у 2000 році розробили третій тип – асиметричний органокаталіз.

Органічні каталізатори мають стабільний каркас з атомів вуглецю, до якого можуть приєднуватися більш активні хімічні групи. Вони часто містять загальні елементи — кисень, азот, сірка або фосфор, — завдяки чому ці каталізатори нешкідливі для навколишнього середовища та дешеві у виробництві.

До теми Стали відомі лауреати Нобелівської премії з медицини у 2021 році

Текст публікації КНУ Шевченка:

Неймовірно крута новина – дослідники Хімічного факультету КНУ (Олександр Григоренко), Інституту високих технологій КНУ (професор Ігор Комаров) та колишній аспірант ІВТ (Андрій Тимцунік) – перші та покиі єдині в Україні співавтори Нобелівського лауреата з хімії 2021 Бенджаміна Ліста.

Про присудження Нобелівської премії з хімії 2021 було оголошено сьогодні, 6 жовтня, Benjamin List та David W.C. MacMillan за розвиток асиметричного органокаталізу. КНУ щиро радіє успіхам представників університету, з гордістю відзначаючи їхній високий професійний рівень та якісні колаборації.